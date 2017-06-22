Европейский эксперт по разработке многофункциональных спортивных объектов, ранее занимавший должность вице-президента Ассоциации европейских арен, руководитель SIA Arena Technic ЭДГАРС БУНЦИС входит в состав международной экспертной группы и принимает участие в разработке проекта новой новосибирской многофункциональной арены. В интервью «КС» он рассказал, какой должна быть арена в Новосибирске, ее технические характеристики, и почему она должна стать основополагающим объектом нового центра городского развития на левом берегу Оби.

— Эдгарс, вопрос строительства многофункциональной арены в Новосибирске обсуждается на протяжении многих лет. Это долгожданный для города объект. Вы участвовали в разработке проекта арены. Расскажите, что принципиально нового может принести этот объект?

— Мы участвовали в разработке проектов многих арен, в том числе и в России. Прежде чем браться за разработку проекта в Новосибирске, мы подробно изучили историю города, историю хоккея в Новосибирске. Я знаю, как в Сибири любят местную команду и как болельщики хотят получить арену. Хочу заметить, что арена важна для всех в городе и регионе. Знаю, какой стимул в спортивно-развлекательном плане дают новая многофункциональная арена и условия, созданные для проведения мероприятий. Уверен, что и город станет привлекательнее для иностранных туристов, ведь Новосибирск является серьезным претендентом на право проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году. А это значит, что в случае успеха вашей заявки интерес у иностранцев будет повышаться. Это же прекрасный повод прилететь в Сибирь.

— Какие уже реализованные многофункциональные проекты были взяты за основу?

— Прежде всего, хочу подчеркнуть многофункциональность этого проекта. Чтобы такой объект инфраструктуры работал успешно, многофункциональность — ключевое слово. Эта арена должна стать привлекательной и удобной не только для горожан и жителей области, но и для любого гостя города. Планируется, что за сезон (для арены сезон обычно считается с середины августа до середины мая) здесь должно проводиться больше 130 мероприятий — а это в среднем одно мероприятие за два дня.

Учитывалось все до нюансов. А как вам вот такое мнение по поводу таких объектов: например, арена — как самый большой ресторан? Это же тоже очень интересный подход? Ну, например, где можно найти место, куда приходят более 10 тысяч людей и их надо накормить?

Исходя из множества мнений, мы подошли к существующим решениям по проектированию данной арены. Из реализованных проектов мы анализировали Лондонскую O2 арену, Mercedes-Benz Arena в Берлине, Barclays Arena в Бруклине, «Арена Рига», арену «Хартвалл» в Хельсинки и многие другие.

— Есть ли какой-то особый интерес проектировать такие объекты в России у международных компаний?

— В России удобно работать в плане больших территорий. Конкретно в Новосибирске место, обозначенное для строительства арены, просто прекрасно. Лучше и придумать невозможно. Это центр города, рядом красивая река. И вместе со строительством объекта, уверен, город получит нечто принципиально новое. Ведь объекты, которые могут появиться рядом с ареной, это как раз то новое, чего, мне кажется, не хватает новосибирцам.

— Есть ли аналоги в России?

— Аналогов нашему проекту в России нет. Это будет спортивный кластер, где ежедневный спрос к сопутствующим арене объектам будут создавать именно жители этого кластера. Предполагаемая территория для размещения арены соответствует всем основным мировым трендам городского развития.

Арена станет основой комплексного и устойчивого развития левого берега в районе Октябрьского моста. Если говорить европейским языком — это интегрированный девелопмент. Квартал превратится в настоящий центр здорового образа жизни, где должны появиться многофункциональная арена, хоккейный региональный центр, оборудованные спортивные площадки для занятий на открытом воздухе, кампус для проживания профессиональных спортсменов, их семей, а также детский спортивный клуб и сезонная школа. Безусловно, для обеспечения комфортного нахождения на этой территории спортсменов здесь должен быть современный медицинский блок, который смогут посещать и горожане. А чтобы привлечь к спорту как можно больше людей, мы говорим о появлении сопутствующих сервисов проката спортивного оборудования. Это могут быть как ракетки для настольного тенниса, так и полная хоккейная экипировка. Также на территории должны появиться небольшие гостиницы для приезжающих спортсменов, которые будут открыты и для разных видов туризма.

Речной фасад и облагороженная городская набережная вместе с комплексным развитием территории создадут, пожалуй, одно из самых привлекательных мест в России. Я говорю это как человек, который знаком с вашей страной, в том числе как иностранный турист.

— Какой будет арена: количество зрителей, какими еще возможностями она будет располагать?

— В случае реализации эта арена сможет принимать под своей крышей не только хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию, но и все ледовые соревнования. Также там должны проходить баскетбольные, мини-футбольные, волейбольные, гандбольные и другие турниры. И вообще, эта площадка сможет принять практически все игровые виды спорта. Здесь могут проходить концерты, шоу с участием звезд мирового уровня. Список мероприятий можно перечислять до бесконечности. У кого какая фантазия. Проект арены соответствует всем международным стандартам.

Хочу сказать, что вместимость арены может стать практически идеальной. Это 10–11 тысяч зрительских мест в зависимости от проводимого мероприятия. Она будет уютной, и я думаю, что на матчах домашней команды она сможет собирать аншлаги. Площадь арены должна составить порядка 35 тысяч квадратных метров. В проекте арены предусмотрены два полноразмерных поля: основное и тренировочное, полностью соответствующие по своему функционалу и устройству последним регламентам Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги. Кстати, тренировочное поле также будет многофункциональным и сможет принимать около 300 болельщиков.

— Какие условия будут созданы для хоккейной команды?

— ХК «Сибирь» получит детально проработанную спортивно-тренировочную и бытовую зону базирования. Мы можем увидеть это на предварительных планах уровня льда арены: в каждой раздевалке есть комнаты отдыха, отдельная медицинская зона, массажная зона. Отдельная рабочая зона для тренеров в каждой домашней раздевалке и многое другое. Административная зона должна стать комфортной для работы и пребывания. Условия очень важны, ведь для хоккеистов и тренеров это как второй дом, и они думают об этом при выборе команды.

Также в проекте предусмотрены 9 гостевых раздевалок, как этого требует Международная федерация хоккея.

— Что проектом предусмотрено для болельщиков, в том числе и для наиболее активных?

— Если обратиться к план-схеме первого уровня арены, того места, откуда попадают на стадион болельщики, мы можем увидеть множество рекреационных зон: это и детские комнаты, и расположенные по всему периметру буфеты. У болельщиков появится возможность покупать атрибутику без очередей, ведь на арене запланированы несколько фаншопов. То же самое и на других этажах арены.

У болельщиков «Сибири» появится своя клубная зона с идеальным видом на лед. Ведь мы понимаем, что болельщики — это 50% успеха команды. В проекте предусмотрены 52 ложи, чтобы люди могли приходить на матчи с семьями, и у них были комфортные условия. Это привлечет и корпоративных клиентов, когда вместо обычных гуляний в ресторанах люди приходят со своими коллегами на хоккей. Уверен, нынешнему стадиону этого не хватает. К тому же это одно из требований Международной федерации хоккея.

Комфортно будет работать и журналистам, для которых оборудованы зоны на четвертом уровне. Медиарум имеет прямой выход к комментаторским позициям. Также появится телевизионная студия на арене. Конечно же, это и микст-зона на пути со льда к раздевалкам. Кстати, доступ ко всем территориям, помимо лестничных пролетов, будут обеспечивать и прямые лифты.

Особое внимание уделялось людям с ограниченными возможностями. Для них в проекте арены отведены специальные места в партере, к которым будет обеспечен безбарьерный доступ, а все дверные проемы на арене будут таких размеров, чтобы в них можно было проехать на инвалидной коляске.

С учетом параметров проекта мы смогли получить многие позитивные решения, которые в будущем могут сделать работу арены эффективнее. Это увеличенные складские площади и одновременно оптимизированные логистические возможности. Они позволяют быстрее переоборудовать арену под разные виды деятельности.

— Насколько быстро зрители смогут покинуть ледовый дворец?

— Арену О2 в Лондоне вместимостью 20 000 человек после аншлага зрители покидают в течение нескольких минут. На арене в Новосибирске должно быть так же. Поэтому запроектированы увеличенные площади проходов зрителей. Также это сбалансированные пункты предоставления расширенного ассортимента дополнительного сервиса в момент проведения мероприятия, специализированные помещения для размещения звезд мировой величины. Кровельные крепления, запроектированные в арене, позволяют монтировать самое современное звуковое и световое оборудование весом до 60 тонн.

Мы провели специальный тест на идеальный угол обзора с любого места. Нет сомнений, что смотреть мероприятия с трибун будет очень комфортно.

Большое внимание мы уделили разработке уникальной системы безопасности.

— Вы планируете спроектировать арену многофункциональной. У многих нет понимания, как за одну ночь стадион может трансформироваться из ледовой площадки в концертную.

— Новые технологии позволяют создавать разборные конструкции, которые монтируются очень быстро. Во всем мире и в России почти все новые объекты могут трансформироваться под различный формат. Сегодня свой матч отыграла «Сибирь», а сразу после выхода болельщиков с трибун начинается работа: лед накрывается специальным покрытием, добавляются зрительские места, ставится сцена, звук, свет — и вот ты уже сидишь на концерте. Это достаточно оперативный процесс, который можно провести за одну ночь. Именно с учетом всех новых тенденций мы проектировали объект.

— Изменилось ли местоположение?

— Мы участвовали в разработке объекта строго в соответствии с техническим заданием, где было прописано место, на котором должна появиться арена. Причем важно, что в нем было прописано, что объект должен находиться в составе комплексного освоения территории. О переносе площадки под арену мне ничего не известно. Честно говоря, вы меня удивили этим вопросом.

— Проект разработан в составе комплексного освоения, почему для него подходит именно такая модель? В чем заключается необходимость расположения ледовой арены вблизи жилого массива?

— Мы столкнулись с новым опытом в России, когда компания «Парк Чемпионов» создала международную экспертную группу, куда были привлечены ведущие специалисты из России и Европы — люди, которые занимаются аренами всю свою жизнь. И здесь, в этом проекте, у каждого эксперта своя компетенция. В нашу команду были привлечены и люди, которые смогли сделать этот проект нужным для города и вписать его в план развития территории. То есть не останавливаться на строительстве одного объекта, который в дальнейшем может не работать в той системе, при которой вокруг него не будет жизни. Очень важно, чтобы арена «работала» в рамках интегрированного девелопмента, а не являлась отдельно стоящим зданием с эпизодическим использованием. На левом берегу Оби уже есть спортивные школы, что позволяет сделать из территории по-настоящему спортивный кластер. Строительство арены позволит наладить и транспортную сеть. Давайте обратимся к мировому опыту: огромные арены в Америке и Канаде, которые собирают аншлаги, расположены рядом с небоскребами, движение в городе дает жизнь и аренам, и наоборот, арена придает жизнь городу. По сути, сегодня в Новосибирске территория под арену пустует, а это центр города. Если проект реализовать, это будет мощнейший толчок для развития строительства нового формата в Новосибирске. И Новосибирск может стать примером для других городов. По международному опыту считается, что арена на 10 тысяч мест имеет место в городе с населением миллион жителей.

— В мире сегодня обращают внимание на то, где должны быть возведены подобные сооружения? Каковы плюсы и минусы расположения крупного спортивного объекта рядом с жилым районом?

— На это обращают очень большое внимание. Спортивные объекты максимально внедряют в городскую среду. Иногда в рамках комплексного решения многофункциональные арены возводятся в местах, которые становятся новым центром развития города.

— Что может получить регион, город и его жители в случае реализации такого масштабного проекта?

— На мой взгляд, один из самых важных пунктов — это имидж города. Представляете, какое внимание Новосибирск сможет привлечь за счет подобного объекта только у мирового спортивного сообщества? Я уверен, об этом будут говорить люди. А если смотреть с практической точки зрения, город получит отправную точку для дальнейшего развития, в том числе и спортивного. Насколько я понимаю, к сибирской школе хоккея присматриваются и на федеральном уровне. Она достаточно сильная, я знаю много хоккеистов, которые достигли успеха не только в вашей стране, но и в мире. У вас хотят построить большой центр развития хоккея. В плане выгоды для города — это новая инфраструктура, дороги, коммуникации. Ну и, конечно же, больше миллиона людей получат долгожданное новое место для проведения своего любимого досуга. Нашей команде будет очень приятно, если проект реализуют, и мы будем знать, что непосредственно участвовали в создании чего-то очень значимого для вашего прекрасного города и страны.

Фото предоставлены Эдгарсом Бунцисом