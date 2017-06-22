Баннеры, посвященные юбилею Новосибирской области, оказались в центре скандала. В их макетах обнаружили плагиат: без разрешения были использованы фотографии известного новосибирского фотографа.

Вскоре с улиц Новосибирска и других населенных пунктов области исчезнут баннеры к 80-летию региона. Такое решение приняли в областном правительстве после того как выяснилось, что в макетах без разрешения были использованы работы известного своей высотной фотосъемкой городов и природы Славы Степанова.

Как рассказали в пресс-службе правительства, геральдическая комиссия была не в курсе того, что автор макетов Юрий Бурика не получил разрешения на использование фотографий Степанова, однако и самой комиссией не была проведена работа по проверке наличия у Бурики прав на использование фотографий. Члены геральдической комиссии теперь будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тем временем сам Юрий Бурика обвинения сторон опровергает, передает ТАСС. По его словам, макет был предоставлен для демонстрации, но не для печати. Бурика, напротив, обвиняет чиновников в том, что власти сами запустили в печать черновые плакаты, не согласовав их с автором.

В беседе с корреспондентом «КС» Слава Степанов пояснил, что обращение губернатору о нарушении авторских прав он отправил 29 мая. Степанов подтвердил информацию пресс-службы, что извинения фотографу принесены, но, что касается демонтажа баннеров, фотограф отметил, что еще не заметил начала этих работ.

«Вице-губернатор Новосибирской области Александр Титков прислал мне письмо с извинениями на личную почту. Меня заверили, что демонтаж уже начался, но пока я не видел этому подтверждения», — рассказал «КС» Степанов.

На сайте областного правительства последние изменения на странице юбилея региона внесены 9 июня. Баннер уже не содержит фон, в качестве которого использовались фотографии Степанова.

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