В эти выходные в Новосибирске пройдут мероприятия, посвященные празднованию 124-летия города. В связи с этим, предупредили в мэрии, будут закрыты для автомобильного движения многочисленные улицы.

Подготовка ко Дню города в Новосибирске начнется еще 24 июня в субботу. В этот день с вечера и до утра, с 21 часа и до 5 часов, нельзя будет проехать по ряду улиц:

– по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

– по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

– по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

По улице Ленина будет ограничено движение будет ограничено с 0 часов 24 июня до 6 часов 26 июня на участках:

– от площади им. Ленина до ул. Советской;

– от ул. Советской до ул. Урицкого;

– от ул. Урицкого до ул. Революции.

В воскресенье на весь день, с 5 часов 25 июня и до 0 часов 26 июня, закроются центральные магистрали Новосибирска:

– по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой;

– по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

– по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

– по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

– по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

– по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

– по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

Кроме того, с 10 до 23 часов 25 июня закроется Красный проспект на участке от площади им. Калинина до ул. Кропоткина. В этот же день на левобережье с 16 до 23 часов нельзя будет проехать по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда, а в Академгородке по ул. Ильича на участке от Весеннего проезда до дома № 6/1.

На левом берегу также ограничения коснутся с 0 часов 24 июня до 5 часов 26 июня ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Новогодней до площади им. Карла Маркса.

В мэрии предупредили, что в выходные водители не смогут оставить свои машины

– с 12 до 21 часа 24 июня на парковке перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (ул. Восход, 15) и на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером ГПНТБ и площадью Пименова.

– с 21 часа 24 июня до 5 часов 25 июня по Красному проспекту на участке от ул. Максима Горького до ул. Депутатской.

– с 0 часов 24 июня до 5 часов 26 июня на площадке у многофункционального комплекса «Сан-Сити» (площадь им. Карла Маркса, 7).

– с 22 часов 21 июня до 20 часов 26 июня на площади им. Ленина в районе домов по адресу: Красный проспект, 25, 27).

И хотя станция метро «Площадь Ленина» будет закрыта на «вход» и «выход» с 22.00 до 23.30 25 июня, метрополитен изменил график своей работы, увеличив работу поездов на один час.

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал сократится до трех минут. На всех станциях будет усилена работа кассовых окон», — рассказали о работе в День города в метрополитене.

Отметим также, что с 8 часов 25 июня до окончания фестиваля фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города» будет перекрыт въезд:

– на набережную реки Оби от автосалона «Макс Моторс»;

– на территорию парка «Городское Начало» с ул. Фабричной и с площади Инженера Будагова.

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