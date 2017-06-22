20-22 июня на территории Новосибирска состоялся ТЕХНОПРОМ-2017. Повестка форума – «Делай в России!»

Первый и второй дни форума преимущественно были посвящены вопросам диверсификации российской экономики в условиях «новой промышленной революции», вызовам импортозамещения на традиционных рынках, выходу на внешние рынки высокотехнологичной продукции, а также вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.

20 июня, в рамках форума, НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняло участие в проведении круглого стола «Энергетическая и и промышленная политика: объединяя усилия, развивая территории». За круглым столом собралась экспертная группа представителей университетов, профильных министерств (Минэнерго, Минпромторга РФ), ряда предприятий-производителей оборудования для ТЭК.

Тематика выступлений и обмена мнениями касалась вопросов корреляции государственной энергетической и промышленной политики для обеспечения эффективного пространственного развития, ряду положений энергетической стратегии России, обсуждению прорывных и приоритетных технологий в области централизованной и распределенной генерации с использованием неуглеродных энергоресурсов, интеллектуализации энергетических систем и повышению энергетической эффективности в промышленной политике.

На круглом столе выступил заместитель директора по продажам Александр Артемов с докладом по итогам работы предприятия в области импортозамещения — текущим результатам и перспективным проектам расширения номенклатуры выпускаемой продукции, опыте применения на практике инструментов господдержки. Также были озвучены предложения по мерам, направленным на совершенствование механизмов поддержки предприятий энергомашиностроительной отрасли при реализации политики импортозамещения.

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