Вода на самом популярном пляже областного центра не прошла проверку на соответствие гигиеническим нормативам, поделились итогами мониторинга в региональном Роспотребнадзоре.

Пляж «Наутилус» в центре Новосибирска не прошел социально-гигиенический мониторинг проб воды. Вода в нем все еще не соответствует нормам, хотя в МЧС и включили популярный городской пляж в список официально разрешенных.

«Пробы воды из р. Обь на пляже «Наутилус» по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам, информация направлена в мэрию города Новосибирска», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Всего же исследование проводилось по четырем показателям: санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим. В других местах, разрешенных для купания, как заверили в управлении, пробы воды соответствуют всем этим требованиям.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter