В среду 21 июня в администрации Кемеровской области рассказали о состоянии здоровья губернатора Амана Тулеева, чье исчезновение породило массу слухов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области, губернатор Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Тем самым подтвердились слова депутата Госдумы РФ Антона Горелкина о прохождении Тулеевым реабилитации после перенесенной операции. При этом ранее окружение Тулеева, напротив, называло слухи о болезни либо операции губернатора не соответствующими действительности.

В администрации региона журналистам пообещали организовать пресс-конференцию, где замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой расскажет подробности о состоянии Тулеева.

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