В Новосибирской области создано производство, которое изменить качество дорог!

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял участие в торжественном открытии нового комплекса битумного производства компании «ВПК-Ойл». Производство проектной мощностью до 80 тыс. тонн продукции в год призвано не только снизить себестоимость строительства и ремонта дорожного полотна, но и ощутимо повысить его качество. В ближайшие годы на Коченевском НПЗ компании «ВПК-Ойл» также планируется запуск производства дизельного топлива стандарта Евро-5, а в среднесрочной перспективе — и бензина марок Аи-92 и Аи-95. Проект осуществляется при поддержке правительства Новосибирской области (НСО).

В рекордные сроки, всего за 200 дней, на промышленной площадке Коченевского НПЗ появился современный комплекс по производству битума — одного из незаменимых компонентов для дорожного, гражданского и промышленного строительства. И это лишь один из этапов по превращению бывшего опытно-промышленного производства в значимый для региона нефтехимический комплекс мощностью до 600 тыс. тонн различных видов продукции в год. При этом производство ориентировано на переработку нефти Верх-Тарского месторождения, что в Северном районе Новосибирской области.

Любая наметившаяся точка роста — это принципиально важно

«Это единственное в области месторождение, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — И вся добываемая нефть идет сюда. А это значит, что всю добавленную стоимость мы оставляем здесь, в своей родной Новосибирской области. «Любое производство сегодня, особенно высокотехнологичное, отвечающее требованиям времени, имеет большое значение не только для области, но и для всей России в целом, — отметил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, вместе с губернатором принявший участие в торжественном открытии битумного производственного комплекса. — Раньше мы шли по линии сырья, а здесь — глубокая переработка. Это шаг в развитии экономики и шаг в развитии технологий».

Запуск комплекса битумного производства означает завершение очередного этапа крупнейшего регионального инвестиционного проекта. Напомним, что в ноябре 2016 года «ВПК-Ойл» подписала договор со Сбербанком. В соответствии с инвестиционным соглашением срок предоставления заемных средств составит 9 лет 7 месяцев. Общая стоимость проекта оценивалась в 4,53 млрд рублей, из которых 30% — собственные средства, а 70% были предоставлены ПАО Сбербанк. Эти деньги пошли на модернизацию нефтеперерабатывающего предприятия с использованием передовых, технически проверенных и надежных процессов, которые позволят компании производить до 300 000 тонн дизельного топлива и 80 000 тонн битумов в год.

Кроме Сбербанка, основными инвесторами «ВПК-Ойл» выступила компания «Тиссен Групп» и китайская корпорация «Сайнокост». К настоящему моменту освоено порядка 4 млрд рублей инвестиций из более чем 9 млрд рублей. Осуществляется проект при самом активном участии правительства Новосибирской области. Поддержка оказывается в форме субсидий по проценту на кредитные ресурсы, налоговых льгот на имущество и налог на прибыль. Проект имеет для региона стратегическое значение. Поскольку с выходом на проектные мощности битумного производства продукция НПЗ будет способна оказать существенное влияние прежде всего на качество дорожного строительства. А следующий этап реализации инвестиционной программы — запуск производства современного дизельного топлива проектной мощностью до 300 тыс. тонн в год — будет хорошим подспорьем для региональных аграриев.

«Наш агропромышленный комплекс сегодня на подъеме, и я буквально на днях докладывал об этом министру в Москве, — сказал Владимир Городецкий в ходе брифинга на площадке НПЗ. — Мы всегда на посевную и на уборочную заключаем опережающие контракты на стабильные запасы ГСМ. Вот как только заработает линия производства дизельного топлива на будущий год, мы, разумеется, отработаем систему взаимоотношений наших аграриев и переработчика. Я думаю, что эта цепочка сработает».

По итогам 2016 года общий объем производства НПЗ достиг полумиллиона тонн, или 10 млрд рублей. Что касается битума, то уже сегодня, по словам губернатора, заключены соглашения с дорожными строителями НСО на ежегодную поставку порядка 30 тыс. тонн.

«Наши дорожные строители — опытные люди и хорошо знают цену качеству, — отметил Владимир Городецкий. — Я убежден, что это тоже придаст стабильности дорожной отрасли и откроет новые перспективы в дорожном строительстве и в ремонте дорог».

В свою очередь полпред президента в СФО Сергей Меняйло подчеркнул, что самое главное в этом проекте — инвестиции в основной капитал. Это развитие, которое подразумевает и новые рабочие места, и налогооблагаемую базу, и инфраструктурные изменения.

Главное, что отметили и участники открытия, и гости мероприятия, — это доверие отечественных и зарубежных инвесторов. То, что они видят многообещающие изменения в экономике области и готовы вкладывать серьезные средства в ее развитие сегодня, сейчас. «Когда есть трудности в развитии экономики, любая наметившаяся точка роста — это принципиально важно, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Как ранее отмечал «КС» директор ООО «ВПК-ОЙЛ» Сергей Тумашов, в 2019 году компания будет продвигаться в разработке бензинового направления. Для этого потребуется каталитический риформинг с гидроочисткой прямогонного бензина, необходимый для получения бензина класса 5. Также напомним, что с мая 2017 года должность заместителя генерального директора ООО «ВПК-ОЙЛ» занимает Александр Тимошенко, ранее возглавлявший межрегиональное управление (МРУ) Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

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