Ранее из документа, размещенного на официальном сайте правовой информации, стало известно, что Сергей Феоктистов освобождает должность Западно-Сибирского транспортного прокурора, которую он занимал 10 лет.

Сергей Феоктистов получил новое назначение после того как приказом президента РФ оставил должность Западно-Сибирского транспортного прокурора. Причиной увольнения послужило то, что у Феоктистова истек предельный срок нахождения в должности, который равен десяти годам и закреплен законом «О прокуратуре Российской Федерации». На место Сергея Феоктистова пока никто не назначен, но сам Феоктистов уже приглашен на службу в Генеральную прокуратуру РФ.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Феоктистов, ранее занимавший должность Западно-Сибирского транспортного прокурора, назначен на должность заместителя начальника Главного организационно-аналитического управления – начальника организационного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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