В начале июня в Государственную думу РФ был внесен законопроект, который, по мнению его авторов, среди которых депутат Максим Кудрявцев, представляющий Новосибирскую область, поможет эффективнее бороться с запрещенными в России сайтами. Сейчас для обхода их блокировки, существует масса возможностей. Впрочем, представители телеком-сообщества уверены — в случае принятия закона меньше их не станет. Кроме того, система блокировок, разработанная в России, по мнению экспертов, настолько уязвима и несовершенна, что сама «ломает интернет». О том, в чем суть законопроекта, будет ли он работать, и таких ли инициатив ожидают новосибирские избиратели от депутата Максима Кудрявцева, разбирался «КС».

Рассекретить анонимов

На сегодня в «черном списке» Роскомнадзора около 70 тысяч сайтов, нарушающих законодательство РФ. Все они заблокированы. Но возможность познакомиться с запрещенным контентом остается. «У запрещенных сайтов появляются «сайты-зеркала» с аналогичным содержанием, но измененным на одну букву или цифру названием. Как правило, они находятся за пределами РФ. Законопроект о запрете таких «зеркал» наряду с противоправными ресурсами уже внесен в ГосДуму и прошел первое чтение», — рассказывает экс-глава макрорегиона Сибирь компании «Ростелеком», депутат ГД РФ от Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Однако, по словам собеседника «КС», существует еще одна проблема. И именно ей посвящен другой рассматриваемый законопроект. «Даже если сайт заблокирован оператором, в интернете есть специальные программы, так называемые анонимайзеры, торы, турбо-режимы браузеров, с помощью которых по дополнительной маршрутизации пользователи могут выходить на уже закрытые сайты. Законопроект, который мы внесли, блокирует возможности такого обхода», — поясняет народный избранник.

По словам собеседника «КС», процедура достаточно подробно прописана в законопроекте. Регулятор создает информационный ресурс, на котором размещает перечень запрещенных действующим законодательством сайтов. Операторы поисковых систем могут легко просмотреть этот реестр внести сайты в свои программные системы и сделать так, чтобы в поисковике не выдавались их название и ссылка. Исполнительный директор новосибирской группы компаний «Онлайн Сити» Валерий Остриков соглашается с авторами проекта в том, что необходимо выполнять требования закона о блокировке ресурсов, включенных в реестр запрещенных сайтов. Но при этом подчеркивает, что глобальная паутина изначально развивалась на принципах свободного и неограниченного доступа к информации.

«Запреты на доступ к информации являются препятствием для развития сети Интернет. Одно из ее преимуществ — анонимность, которая предоставляет пользователям возможность в виртуальной реальности быть эльфом, ковбоем, джедаем или стройной блондинкой. Правительству РФ интересно, кто скрывается за этими «масками», поэтому у нас действует закон об идентификации доступа в сеть Интернет. Запрет анонимайзеров, прокси-серверов и VPN — это следующий шаг идентификации пользователей», — уверен Валерий Остриков.

По его словам, такие сервисы работают по принципу предоставления доступа к информации в режиме инкогнито с подменой географической локации и обеспечивают доступ к информации по защищенным, не публичным каналам связи. «Да, доступ в сеть через анонимайзеры и VPN может использоваться для совершения террористических и иных противоправных действий, но также он полезен обычным пользователям сети Интернет, например для покупки авиабилетов для перелетов из России в другие страны — иногда для европейцев или индийцев авиабилеты стоят дешевле, чем для россиян», — поясняет Валерий Остриков.

Доступ в сеть через анонимайзеры полезен для покупки авиабилетов для перелетов из России в другие страны

Сам Максим Кудрявцев, впрочем, не считает, что закон ограничивает права рядовых обывателей. «Помните, несколько лет назад вводился запрет на сайты через операторов. Тогда тоже была дискуссия о том, что интернет — это свободное пространство, а государство его ограничивает. Тем не менее, мы обязаны сделать так, чтобы не было сайтов, на которых размещена информация о том, как изготовить взрывчатку, которые вербуют террористов и т. д.», — подчеркивает собеседник «КС».

«Есть основания утверждать, что целую неделю в России работали все запрещенные сайты»

Другие представители телеком-сообщества Сибири выражают еще больше сомнений в целесообразности рассматриваемых мер. В эффективности законопроекта не уверен директор компании «Мегаком» Дмитрий Кириллов. «Я думаю, что для тех, кто его лоббирует, видимо, этот законопроект важен. Примут ли его? У нас принимали и более резонансные законы, поэтому здесь сложностей не вижу. Если говорить про реализацию — тот же «Пакет Яровой» более сложен. Что касается эффективности — понятно, что обойти такой закон непросто, для этого необходимо будет сделать кучу манипуляций. Какое-то количество пользователей, кто будет лениться или для кого это неважно пользоваться данными сервисами — отпадут, а тем, кому это нужно, найдут другие варианты», — считает Дмитрий Кириллов.

С ним согласен и экс-директор новосибирского филиала телекоммуникационной компании «Авантел», руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко. «Такие блокировки обходятся технически достаточно легко. Наши власти идут по пути Китая, но там суть не только в блокировках, но и в ответственности за их обход. Кроме технических ограничений там есть страх, и вместе это начинает работать: с одной стороны сложно, с другой — страшно. Предложенный законопроект считаю не доработанным, но посмотрим за его судьбой. На текущем этапе думаю, что он скорее вреден, чем полезен», — считает Сергей Бойко.

Есть основания утверждать, что всю неделю в России могли работать все запрещенные сайты

Сам Максим Кудрявцев все же уверен — принятие закона станет действенной мерой в борьбе с запрещенным контентом, тем более, что положительный пример уже есть: «Раньше в интернете было достаточно сайтов, которые занимались распространением наркотиков и веществ, из которых они изготавливаются. В результате построения подобных нынешнему законопроекту схем, сейчас таких ресурсов практически нет. Это говорит о том, что закон о защите информации в этой части работает достаточно эффективно. Нам нужно сделать еще один шаг, чтобы дополнительно заблокировать спектр незаконных сайтов». Напоминает Максим Кудрявцев и о нашумевшей недавно истории — «группах смерти», где детей пошагово склоняли к суициду: «Госдума отреагировала на это. Мы ввели уголовную ответственность за разработку подобных ресурсов (7 июня Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» — «КС»). И если наш законопроект будет отработан между регулятором и операторским сообществом, мы оградим себя и наших детей от сайтов типа «Синего кита».

Автор проекта уверяет, что при создании законопроекта шла плотная работа с телеком-сообществом: «Многие операторы поисковых систем в консультациях сказали, что уже готовы выполнять эту норму, тем более что это делается программно, и ничего технически сложного там нет».

Сергей Бойко придерживается совсем другого мнения. Он уверен, что система запретов в российском интернет-пространстве настолько технически некорректна и уязвима, что из-за них перестает нормально работать интернет. «В итоге, в преддверии прямой линии Президента РФ, многие телеком-операторы, по имеющимся у нас данным, получили письмо о том, чтобы снять все блокировки», — отмечает Сергей Бойко, уверяя, что есть основания утверждать, что всю неделю в России могли работать все запрещенные сайты. «И это для того, чтобы провести прямую линию. Одна эта иллюстрация отлично показывает несовершенство всей системы блокировки, хотя ее строили семь лет», — негодует Сергей Бойко.

Как отмечает собеседник «КС», это происходит потому, что интернет — это среда, которая изначально разрабатывалась как система, устойчивая ко всяким попыткам сделать неработоспособной ее отельные сегменты. «Когда обнаруживаются уязвимости в блокировках и целые сегменты на некоторое время выводятся из доступа — возникают технические проблемы», — уверяет эксперт.

Валерий Остриков тоже считает, что реализовать проект будет непросто. «Большая часть таких сервисов находится вне территории России и не попадает под ее юрисдикцию. В результате все анонимайзеры и прокси-серверы переедут на ресурсы зарубежных хостинг-серверов», — заключает собеседник «КС». Также он указывает и на еще одно слабое место в законопроекте. «В нем предполагается разрешить работу корпоративным VPN-решениям, но при этом отсутствует предложение о классификации и определении типа VPN. И если запрет заработает, то пользователи найдут способ «присоединиться» к корпоративному решению, а владельцы «корпоративных решений» получат дополнительную прибыль», — прогнозирует Валерий Остриков.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн признает существование проблемы сервиса анонимайзинга, но сомневается в том, что решить проблему можно. «В браузере Opera, например, он уже встроен по умолчанию, для других есть дополнения и плагины. То есть, любой мало-мальски опытный пользователь способен воспользоваться этой функцией. При этом анонимайзинг преимущественно предоставляется не с территории РФ. Решить вопрос с российскими сервисами, наверное, можно, но по факту — это попытка, которая не имеет на сегодня технического решения», — поясняет чиновник. По его словам, возможно, большего результата можно добиться, подняв этот вопрос на уровне мирового ИТ-сообщества, найдя сначала техническое решение, а уже потом переходя к его законотворческому закреплению. «Данная инициатива в итоге может получить тот же набор проблем, как и собственно и сам процесс блокировки сайтов, когда используются не до конца продуманные технические решения», — считает Александр Горнштейн.

«Политизированная молодежь запишет во враги»

Стоит отметить, что представители деловых и властных кругов Новосибирска ждали от депутата Кудрявцева реализации совсем других инициатив. «Когда проводились встречи с кандидатами в депутаты, все, включая господина Кудрявцева, обещали поддержку малого и среднего бизнеса — как в романе «Я пришел дать вам волю» про Степана Разина. Но я не вижу осязаемых шагов в этом направлении. Поговорить поговорили, а конкретных предложений нет», — сетует руководитель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий.

Бывший вице-мэр Новосибирска и экс-депутат Государственной думы РФ Иван Стариков тоже придерживается позиции, что электорат сегодня ждет от законотворцев решения совсем других проблем. «Думаю, избиратели давно забыли, что обещал господин Кудрявцев, идя на выборы, но думаю, массового избирателя гораздо больше волнуют темы, связанные с нарастающей бедностью и нищетой в стране, поэтому вряд ли люди отнесутся к этому законопроекту серьезно. Но политизированная молодежь, безусловно, запишет его в свои враги», — делится мнением Иван Стариков.

Поговорить поговорили, а конкретных предложений нет

Сам законопроект он также считает не актуальным. «Инициатива странновата для молодого человека, который, тем более, возглавлял отделение «Ростелекома», работал в ИТ-сфере и не может не понимать, что эта мера вредит дальнейшему развитию информационной среды. Также понятно, что достаточно способные и талантливые пользователи найдут, как обходить эти ограничения, связанные с анонимностью», — отмечает собеседник «КС».

Секретарь отделения Единой России в Дзержинском районе Новосибирска, глава ГК «РЕГИОН» Сергей Капишников, конкурировавший с Максимом Кудрявцевым за выдвижение в ГосДуму РФ, напротив, уверен, что тема законопроекта актуальна. «Когда избиратели поддерживали Максима Кудрявцева, там была целая программа, не только этот вопрос. Что касается законопроекта, то тема очень актуальна, и поднимать ее правильно. Сегодня через интернет распространяется самая разная информация, в том числе и нарушающая законодательство. Но здесь нужно очень грамотно подходить к вопросу, чтобы не ограничивать наших граждан в доступе к информации, на которую мы имеем право. Может, стоит провести опрос среди граждан, выяснить, какие вещи нам необходимы, а какая информация мешает, проконсультироваться с административной властью — какие проблемы видят они, — рассуждает Сергей Капишников. — То же самое протестное вступление Навального, которое было 12 июня, на мой взгляд, выходит за рамки. Есть опасность получить раскол России изнутри, это очень страшная вещь, при этом у молодежи, родившейся после 90х годов, которая это смотрит, нет никакой морали и устоев».

Поддерживает инициативу депутата и сопредседатель регионального штаба ОНФ в НСО, руководитель Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов. «Информационное поле, в котором мы живем, — это и благо и место для борьбы, где часто возникают ситуации, связанные с экстремизмом, антигосударственными идеями, которые пытаются распространять через интернет. Поэтому механизм, который предложил Максим Георгиевич, при разумном использовании нужен», — уверен Сергей Соколов.

Максим Кудрявцев считает, что вероятность того, что законопроект будет принят, велика. «Среди соавторов проекта есть не только единоросы, но и представители других партий — «Справедливой России» и КПРФ. «Впереди у нас дискуссии, консультации, нулевое чтение, затем он будет докладываться в первом чтении», — рассказывает автор законопроекта.

Главным плюсом проекта Виктор Мокровицкий видит в том, что депутату Кудрявцеву удалось объединить интересы нескольких партий. «Это уже хорошо — если великие люди иногда не могут договориться, а то, что рядовые депутаты ГосДумы выступили с общей инициативой — это хорошо. Уверен, что все, что они задумали, моментально пройдет без каких-либо дискуссионных площадок, потому что тема законопроекта действительно актуальна», — считает собеседник «КС».

Несмотря на широкий общественный резонанс, вызванный законопроектом, Максим Кудрявцев убежден в его жизнеспособности и эффективности. «Я считаю, что это хороший взвешенный сбалансированный шаг, и он никоим образом конституционные права граждан на получение информации не ограничивает, а лишь обязывает исполнять норму действующего законодательства и позволяет закрыть обходной путь на сайт, который уже законом запрещен», — резюмирует законотворец.

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