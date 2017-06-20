В Новосибирске произошло массовое ограбление офисов

Около 20 офисов административного здания на левом берегу Новосибирска были вскрыты и ограблены. Владельцы офисов подсчитывают ущерб.

По адресу Горский микрорайон, 64 в Ленинском районе Новосибирска неизвестные вскрыли и ограбили порядка 20 офисов, причинив ущерб, по предварительным данным, на сумму около 2 млн рублей. Однако, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, эта сумма может значительно увеличиться, когда владельцы офисов посчитают весь ущерб от вскрытых дверей и сейфов, а также испорченных вещей.

Сообщается, что грабители покинули здание через детский магазин, дверь которого не сдается на пульс охраны. В данный момент полиция занята поиском преступников.

Ограбление произошло на двух этажах четырехэтажного здания. Судя по данным 2ГИС, по этому адресу работает 80 компаний, среди которых СК «Ингосстрах», туристическая компания «СЛК-Тур», детские магазины «Бегемотик» и «Мадагаскар KIDS», пункт выдачи товара интернет-магазина «Лабиринт.ру».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter