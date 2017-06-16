Депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин обратился к коллегам по бюджетной комиссии горсовета с предложением освободить зоопарк от выплаты 10 % от прибыли.

Председатель комиссии Валерий Черных счел нужным уточнить, не получает ли Владислав Люмин зарплату в этом муниципальном предприятии. Депутат ответил, что не является сотрудником этой организации. Напомним, что Люмин был помощником директора зоопарка и депутата Ростислава Шило. После его смерти Люмин избрался в горсовет.

Новый директор зоопарка Андрей Шило также направил депутатам письмо, в котором попросил рассмотреть возможность освобождения от выплаты. Он присутствовал на комиссии и пояснил, что предложение касается периода реализации зоопарком инвестиционных проектов.

Депутат Денис Плотников обратил внимание на то, что в Новосибирске есть МУПы в гораздо более тяжелом финансовом положении, чем зоопарк. Удовлетворение просьбы Андрея Шило с его точки зрения может создать опасный прецедент. По словам Валерия Черных, зоопарк не стоит приравнивать к другим МУПам, так как это лицо города, имидж Новосибирска в России и за рубежом. Хотя он и признал, что удовлетворение просьбы об освобождении от выплаты может быть чревато «политическим взрывом».

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков добавил, что 69 процентов отчислений по налогу на прибыль городу дают два МУПа — новосибирская аптечная сеть и зоопарк.

Валерий Черных отметил, что к городским властям поступило совершено противоположное предложение от общественника Евгения Митрофанова. Он считает целесообразным увеличение налога на прибыль для МУПов с 10 до 40 %, что позволит лучше наполнять бюджет города.

Для более детального изучения проблемы депутаты решили создать рабочую группу. Ее возглавит председатель бюджетной комиссии горсовета Валерий Черных. Вопросы, поставленные Андреем Шило и Евгением Митрофановым, она начнет рассматривать осенью.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter