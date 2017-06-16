Члены рабочей группы по межбюджетным отношениям Новосибирской области и регионального центра рассказали депутатам горсовета о первом заседании.

16 июня на бюджетной комиссии совета депутатов Новосибирска прошло обсуждение итогов первой встречи между областными и городскими властями по вопросу увеличения отчислений в бюджет Новосибирска из региональной казны. На комиссии были трое представителей этой группы — председатель бюджетной комиссии горсовета Валерий Черных, первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев и начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

По словам Бориса Буреева, экономический блок области изучит предложения о возможности выделения из регионального бюджета дополнительных субсидий Новосибирску и бюджетного кредита. «На следующей неделе должны быть сформированы предложения. Следующее заседание пройдет после первого июля», — пояснил Бурев.

Депутат горсовета Денис Плотников поинтересовался насчет разговора о возврате части отчислений по налогу на доходы физических лиц. Именно об этом говорилось на майской сессии совета депутатов Новосибирска. Как отметил Борис Буреев, принципиальный вопрос заключается не в возврате НДФЛ, а в увеличении источников дохода Новосибирска. «Нам четко дали понять, что заксобрание вопрос об НДФЛ рассматривать не будет. Идет речь о поисках дополнительных источников».

О сумме дополнительных средств, которые планируют добиваться члены рабочей группы для города, пока не говорится. «Обсуждение было очень жестким. Завязана и политика, и экономика. Но нам нужно не воевать, а найти решение. Над каждой строчкой работаем», — резюмировал Валерий Черных.

Подробный материал о межбюджетных отношениях области и Новосибирска можно прочитать здесь.

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