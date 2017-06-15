Молодая учительница одной из общеобразовательных школ Иркутской области задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии с президентом РФ. По ее словам, зарплаты учителей очень маленькие. В ответ на вопрос министерство образования региона пообещало провести проверку.



«Наверное, это распространённый вопрос – почему такие маленькие зарплаты у учителей. Я работаю учителем начальных классов, отработала год, свыше 16,5 тысячи я не получала», — сказала учительница Алёна Остальцова из Иркутской области.

В ответ на ее вопрос Владимир Путин напомнил о своем поручении довести заработную плату учителей до средней по экономике. Также он обратил внимание на то, что деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа, но зарплата, даже молодого специалиста, не должна так сильно отличаться от средней по региону. «Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», — подытожил президент РФ.

Вскоре после того, как вопрос прозвучал, на него отреагировало и правительство Иркутской области. «По фактам, озвученным учителем одной из общеобразовательных организаций города Шелехова в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министерством образования Иркутской области будет проведена проверка в рамках полномочий», — сообщила глава ведомства Валентина Перегудова (цитируется по сайту администрации региона).

Также министерство образования Иркутской области сообщило, что размер средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования в Иркутской области в 2016 году составил 31 978 рублей. При этом уровень зарплаты каждого конкретного педагога может отличаться от среднего, поскольку она формируется из оклада, доплат за квалификационную категорию и звание, выплат за дополнительную работу, районного и северного коэффициентов. Кроме того, для поддержки молодых педагогов министерство образования Иркутской области выплачивает единовременное денежное пособие.

Это уже не первый случай за сегодня, когда власти региона обращают внимание на проблему его жителей после заданного президенту вопроса. Так, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова пообещала разобраться в проблеме жительницы, которая пожаловалась Владимиру Путину на то, что ей, после пожаров в 2015 году, предоставили непригодное жилье.

Напомним, сегодня проходит традиционная прямая линия президента России Владимира Путина. Компания «МегаФон» уже обработала более 18 тыс обращений, направленных туда. Вопрос о проблеме детских садов оказался в числе популярных на сайте проекта. Бизнесмен из Новосибирска Александр Кычаков обратил внимание Владимира Путина на величину кредитных ставок для предпринимателей, а «православный активист» Иван Квасницкий — на концерты Сергея Шнурова.

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