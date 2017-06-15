Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова пообещала разобраться в проблеме жительницы региона, которая обратилась к президенту России в рамках прямой линии и пожаловалась на то, что ей, после пожаров в 2015 году, предоставили непригодное жилье.



Наталья Жданова встретится с матерью-одиночкой из Забайкальского края, которая пожаловалась Владимиру Путину на проблемы с жильем после пожаров 2015 года. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на руководителя управления пресс-службы губернатора Елену Назарову. Встреча назначена на ближайшие дни.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала президенту, что ее дом сгорел в 2015 году вместе с остальными строениями села Шивия. Квартира, которую ей предоставило государство, оказалось, по ее словам, непригодна для проживания. Сейчас семья живет в заброшенном доме без прописки, и у дочери могут возникнуть проблемы с поступлением в школу.

Отвечая на этот вопрос Владимир Путин поручил губернатору Забайкальского края и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Уже известно, что власти региона планируют разобраться в ситуации и помочь в решении проблемы. А прокуратура края организовала проверку по этому обращению.

Однако, согласно информации главы администрации Оловяннинского района Андрея Антошкина, Наталья Калинина получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, но прожила там всего полтора месяца и уехала. По его словам, женщина хотела получить квартиру в Чите, но в этом ей отказали. Предоставленная ранее квартира на данный момент пустует и семья может туда вернуться.

Напомним, сегодня проходит традиционная прямая линия президента России Владимира Путина. Компания «МегаФон» уже обработала более 18 тыс обращений, направленных туда. Вопрос о проблеме детских садов оказался в числе популярных на сайте проекта. Бизнесмен из Новосибирска Александр Кычаков обратил внимание Владимира Путина на величину кредитных ставок для предпринимателей, а «православный активист» Иван Квасницкий — на концерты Сергея Шнурова.

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