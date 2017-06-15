Экс-мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов подал апелляционную жалобу на решение городского суда. В начале июня в Иркутский областной суд поступили материалы уголовного дела для рассмотрения жалобы. Слушания по апелляции назначены на 26 июня.

Напомним, пресс-служба Усть-Илимского суда 7 апреля опубликовала приговор, согласно которому Владимиру Ташкинову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого осужденного обязали выплатить штраф в размере 30 млн рублей и лишили на 7 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.

Владимир Ташкинов был задержан в конце апреля 2015 года в Новосибирске и доставлен в Иркутск для проведения следственных мероприятий. Усть-Илимский городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу со дня его задержания до весны 2017 года. Сторона защиты и сам подсудимый обращались с ходатайством об изменении меры пресечения на залог, домашний арест или личное поручительство. Однако суд их обращения не удовлетворил.

Бывшего главу города признали виновным в совершении трех преступлений, все из которых связаны с получением взятки в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что Владимир Ташкинов получал взятки от представителей юридических лиц, работающих в Усть-Илимске по муниципальным контрактам. За беспрепятственную приемку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам осужденный в течение двух лет получил чуть более 10 млн рублей. В пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области сообщили, что материалы уголовного дела насчитывают 16 томов. Следователями допрошено более 40 свидетелей. Проведено 10 судебных экспертиз.

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