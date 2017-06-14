В Алтайском крае число миллиардеров выросло до четырех человек

В Алтайском крае подвели итоги декларационной кампании этого года, которая завершилась 2 мая. Результаты журналистам озвучила замруководителя УФНС России по Алтайскому краю Лариса Цыганкова.

Как следует из данных УФНС России по Алтайскому краю в регионе число миллиардеров выросло до четырех человек. В 2015 году результаты декларационной кампании выявили пять миллиардеров, но в 2016 году их число сократилось до одного.

Замруководителя УФНС России по Алтайскому краю Лариса Цыганкова пояснила, что высоких доход предпринимателей связан с ценными бумагами и с рынком молочной продукции. По словам Цыганковой, совокупный доход четырех миллиардеров составил около 18 млрд рублей. Бюджет за счет этого пополнится на 200 млн рублей налогов.

Доходы от 100 млн рублей до 500 млн рублей были показаны 28 налогоплательщиками, а от 10 млн рублей до 100 млн рублей заработали 220 человек, о доходе от 1 млн рублей до 10 млн рублей заявили почти 4 тыс. жителей края.

В этом году, рассказывают в краевом УФНС, 75 тыс. жителей Алтайского края предоставили свои декларации. По итогам кампании бюджет региона пополнится на 259 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в 2016 году.

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