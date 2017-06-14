На прошлой неделе стало известно, что бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин по прошествии установленного срока подал повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 14 июня, Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел его прошение.

Напомним, что что Александр Солодкин-младший уже подавал ходатайство об УДО в суд Дзержинского района Новосибирска в прошлом году. Тогда в СИЗО №1 бывшему заместителю мэра вынесли положительную характеристику, но условно-досрочное освобождение посчитали «нецелесообразным». Через месяц Александра Солодкина-младшего этапировали в исправительную колонию №2 г. Екатеринбурга.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении подается в законном порядке – через шесть месяцев после первого прошения, которое рассматривалось в августе 2016 года. Более того, Александр Александрович уже превысил этот срок. Ходатайство подкреплено положительными характеристиками с предыдущего места работы, исправительной колонии №2, а также известных новосибирских и российских политиков», – сообщил тогда «КС» Александр Солодкин-старший.

Как стало известно корреспонденту «КС», Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 14 июня удовлетворил прошение Александра Солодкина.

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