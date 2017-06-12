12 июня в Новосибирске прошел митинг против коррупции, организованный сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Мероприятие было согласовано с властями города. По данным движения «Суть времени», в митинге приняло участие свыше 2600 человек.

Участники собрались в 13:00 на набережной Оби, затем прошли до парка «Городское начало», где в 14:00 был организован митинг.

Аналогичные акции прошли и в других городах России. По данным ТАСС, в Кемерове и Барнауле на митинги оппозиции вышли 250 и 300 человек соответственно.

По данным мэрии города, нарушений со стороны участников в Новосибирске не отмечалось. Вместе с тем, в сообществе команды Навального в социальной сети VK появилось сообщение о задержании двух волонтёров с квадрокоптером. Позже эту информацию также подтвердил координатор штаба Навального Леонид Волков во время прямой трансляции.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter