В этом году Премьер-Клуб уже в седьмой раз провел традиционную аполитическую «Ё-Маёвку», объединив неравнодушных новосибирцев всех национальностей, политических партий и вероисповеданий в едином порыве солидарности и позитива.

Идейными вдохновителями и ведущими по традиции стали Дмитрий и Анна Терешковы, а музыкально поддерживала выступающих группа «Дети понедельника». В этот раз праздник был посвящен 100-летию революции в России. В лучших традициях студенческих маевок и капустников участники шутили на самые актуальные темы, от политики до экономики. Как и положено, «Аврора» дала залп. А финалом, разумеется, стало взятие зимнего… салата!

В этот раз Сибирь решила испытать «пролетариев всех стран» на прочность, обрушив на головы собравшихся настоящий ураган, которому, тем не менее, не удалось погасить пламя патриотизма. А юмористическая прививка, полученная на празднике, позволит всем участникам продержаться до следующей «Ё-Маёвки».

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