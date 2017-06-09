По мнению руководителя группы компаний «ТРАНСЕРВИС» Александра Бойко, Новосибирск — молодой и перспективный город. Именно поэтому он продолжает возводить статусные объекты общегородского значения: бизнес-центры, гостиницы и многофункциональные жилые комплексы, тем самым повышая инвестиционную привлекательность сибирской столицы. Однако, по мнению АЛЕКСАНДРА БОЙКО, городу сегодня остро не хватает продуманной стратегии развития. Как решить эту проблему и улучшить инвестиционный климат Новосибирска — в материале «КС».

На личном примере

— Александр Все­во­ло­дович, вы уже построили в Новосибирске целый ряд значимых объектов. Почему вы продолжаете вкладывать в город и в его будущее?

— Потому что собираюсь и дальше в нем жить!

Если бы я ставил себе задачу банально зарабатывать деньги, то искал бы точечные площадки в городе и возводил «свечки» по 25 этажей. Но мне это не интересно. Строительство для меня — это не столько средство зарабатывания денег, сколько средство выражения моего отношения к городу, в котором я родился и вырос.

На примере «Жуковки» я хотел показать, что совершенно не обязательно строить так, как мы все строили раньше. Воткнуть в плотную городскую застройку еще одну «свечку», даже максимально соблюдая интересы жильцов соседних домов, не самая сложная задача. Гармонично возвести на пустыре административное здание, разместив под ним целый гектар парковок для соседних домов и разбить сверху парк — задача чуть сложнее. А расчистить от завалов мусора реку, вернуть природе десятки гектаров изуродованного леса и высадить новый, построить новые коммуникации и инфраструктуру — создать новую, современную, уникальную среду обитания? Согласитесь, это вызов. И в первую очередь самому себе.

Жилой комплекс «Жуковка» — пример решения такой задачи. Уникальный продукт на рынке по целому ряду параметров. Да, долгоиграющий, рассчитанный на 10–15 лет. Ровно столько понадобится тем елям и пихтам, которые мы высаживаем, чтобы подняться над крышами построенных нами домов. Но жители «Жуковки» уже сегодня просыпаются под пение птиц, а не под рев моторов и автомобильных сигналов. Возвращаясь вечером домой, они уже сегодня вдыхают запах скошенной травы, а не выхлопные газы.

Бесспорно, «Жуковка» — наш отдельный повод для гордости. Мы взяли заброшенную промплощадку и постепенно превращаем ее в парк. Снесли старые производственные здания, протянули новые современные коммуникации, делаем реновацию прилегающей территории, сотнями высаживаем деревья. На примере отдельно взятого проекта мы показываем, с какой заботой и инновациями можно и нужно относиться к территориям Новосибирска, в частности, Заельцовского района. Я уверен, что наши покупатели оценят это так же, как мы сегодня оцениваем отношение и труд первых застройщиков Академгородка.

Все задачи в бизнесе решил

— Александр Всеволодович, в одном из интервью «КС» вы утверждали, что вы «пока еще не совсем чокнутый, чтобы идти во власть». Однако уже в 2015 году не исключали для себя возможности пойти в политику. Что изменилось?

— Я прекрасно помню то интервью и готов сегодня подписаться под каждым его словом. Перечитайте его, оно однозначно есть на вашем сайте в архиве. Наверное, должно было пройти какое-то время, чтобы ушло то «пока еще». В оригинале я сказал тогда: «Пока еще не совсем crazy», употребив это выражение в смысле «одержимый», «фанатик» и «энтузиаст» своего дела. Я искренне считаю, что именно этими словами должно характеризоваться отношение политика к своей работе. Впрочем, как и в бизнесе.

В последнее время Законодательное собрание ощутимо изменилось. В стенах областного парламента сформировалась эффективная команда именно из таких людей, с которыми я хотел бы работать в интересах города и горожан. Именно поэтому я и пошел на праймериз «Единой России». Рад, что удалось их убедительно выиграть.

Есть еще одна причина, которая останавливала меня раньше. Не всегда получается совмещать несколько дел сразу. Особенно серьезных. Для того чтобы получить максимальный результат, нужно предельно сконцентрироваться на чем-то одном. Два года назад я принял для себя стратегическое решение — сосредоточиться на общественной работе. За это время я отладил работу своих предприятий таким образом, чтобы повседневные дела меня не отвлекали. Во главе всех направлений холдинга стоят опытные руководители, и уже год как компания работает без моего непосредственного вмешательства. Сегодня от меня зависит только определение направлений и стратегии развития предприятия.

Нужна дорожная карта

— Что вы планируете предложить Новосибирску и Новосибирской области, если станете депутатом Зако­но­дательного собрания?

— Я родился и вырос в этом городе, накрепко связав с ним свою судьбу и судьбу своей семьи. Я искренне считаю, что Новосибирск достоин занимать свое место как минимум в сотне лучших городов планеты, и хочу внести свой вклад в его будущее. И конечно, депутатский мандат дает серьезный ресурс для воплощения этой мечты.

Новосибирску нужен стратегический план развития на 20, 30, 50 лет вперед. Мы должны ясно обозначить основные векторы развития города и региона. Определить для себя, кто и что мы есть, утвердив четкий график движения к заданной цели, своего рода дорожную карту. Только тогда у общества и бизнеса появится общее понимание, куда мы движемся, и оно позволит каждому увидеть и занять свое место в этом движении. Убежден, что будущее Новосибирска можно построить только всем вместе!

Именно на разработке долгосрочной стратегии развития города и региона я и предполагаю сосредоточиться в первую очередь, а это возможно только в совместной работе со всем депутатским корпусом.

— И где кроются резервы для развития?

— Считаю, что нужно ускорить процесс создания полноценной агломерации. Большой Новосибирск должен стать территорией, где бизнес сможет воплотить свои самые смелые замыслы. Общие проекты наших муниципалитетов в разных сферах должны попадать в федеральные целевые программы. А для этого активнее нужно быть и областному парламенту, и нашим депутатам в Госдуме. Пока эту тему продвигает в основном исполнительная власть.

Сегодня важно не только внедрять «инновационную политику», но и раскрывать этот термин на конкретных проектах. Прогресс не остановить, миру уже нужны не токари, а программисты токарных станков. А как быть с высвободившимися специалистами? Какие профессии должна осваивать сегодняшняя молодежь?

Лично я считаю, что выход нужно искать в развитии микро- и малого бизнеса. Необходимо обратить особенное внимание на сферу услуг. Это сфера с минимальными вложениями и невероятно быстрым оборотом, и что очень важно, она обеспечивает максимальную занятость населения! Важная задача власти и крупного бизнеса — предлагать людям именно такие ниши приложения своих сил. Оказывать им всестороннюю государственную поддержку. Многие программы в области уже разработаны и внедрены, в том числе по льготному налогообложению малого бизнеса. Важно, чтобы они начали работать на полную мощность, чтобы новосибирцы почувствовали новые возможности и массово начали создавать частный бизнес, который позволит им кратно поднять доходы своих семей.

Без комфортной среды нет будущего

— На ваш взгляд, какие точки роста сегодня есть у Новосибирска?

— В Новосибирске расположены предприятия оборонного комплекса, машиностроения, пищевой промышленности, стройиндустрии. Но какой процент из них сегодня составляют по-настоящему современные, инновационные предприятия?

В городе живет 1,5 млн человек. Но какой процент работоспособного населения способен сегодня занять современные, инновационные рабочие места на этих производствах?

У нас прекрасная научная и медицинская базы, уникальные объекты культуры, целый ряд достойных университетов. Вроде есть все! Но сколько дворцов культуры мы сегодня с гордостью сможем назвать именно Дворцами? Какой процент медицинских учреждений соответствует лучшим мировым стандартам? А лаборатории в вузах?

Да, мы в ближайшие несколько лет догоним Евросоюз по обеспеченности квадратными метрами жилья на душу населения. Но какого качества это жилье? Доступное жилье — это вовсе не обязательно дешевое жилье, а именно доступное, то есть то, которое люди могут позволить себе купить. То есть нужно думать не только о том, как построить дешевле, а как поднять доходы населения, чтобы оно могло позволить себе достойное, качественное жилье.

Нужно понять уже, что банальное воспроизводство средств производства не ведет к росту качества жизни. Ведь живем-то мы все-таки не на заводах и фабриках. Мы только ходим туда работать. Соответственно, город — это не скопище предприятий, а в первую очередь комфортная среда обитания. А это значит, что бизнес должен развернуться совсем в другую сторону и начать тратить деньги не на количественные показатели, а на качественные.

Я предполагаю сосредоточиться на разработке долгосрочной стратегии развития города

Нам нужно преодолеть ту инерцию, что осталась от Советского Союза. Особенность Новосибирска состоит в том, что мощную производственно-научную базу наши деды построили, а комфортную среду создать не успели. Поэтому я считаю, что пришла пора сосредоточиться именно на этом. Нужно сделать так, чтобы количество начало перерастать в качество. И это особенно важно в таком суровом краю, как Сибирь.

Это все и есть наши точки роста.

— Как вы оцениваете ин­ве­стиционный климат в Но­восибирской области?

— Любой инвестор, прежде чем зайти в регион, проводит глубинную разведку. А какое решение он принимает, когда узнает, что у города нет долгосрочной программы развития, нет кадровой политики? Он выбирает другой регион.

Новосибирская область открыта для инвесторов. Но все ли мы сделали, чтобы привлечь их больше? Уверен, что для начала нам нужно выстроить ту самую комфортную среду и для жизни, и для ведения бизнеса, и вот тогда инвесторы сами потянутся к нам. Это я снова возвращаюсь к теме важности стратегического планирования.

Самая жесткая конкурентная борьба в мире сегодня идет за единственный ресурс — человеческий. За молодого, умного, образованного, профессионально грамотного человека. Мы должны это осознать. И создать в столице Сибири такую уникальную среду, чтобы люди к нам ехали не только со всей Сибири, но и со всего мира. В Новосибирске уже многое сделано для этого: вводится колоссальное количество жилья, достойная медицина, у нас много вузов, больше десятка наших школ входят в топ-500 лучших в России. У нас уже построены современные развлекательные и торговые центры, прекрасные театры. Но многое еще необходимо сделать, чтобы Новосибирск встал в один ряд с лучшими городами планеты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

630123, г. Но­во­си­бирск, ул. По­бе­ды, 55,

тел. (383) 319–09–19

Застройщик АО «ТРАНСЕРВИС»

С про­ек­т­ной дек­ла­ра­ци­ей мож­но озна­ко­мить­ся

на сай­те zhukovka-nsk.ru

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter