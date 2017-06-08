Главный переработчик рыбопродуктов в Красноярском крае — компания «Делси-С» — признан несостоятельным. В отношении него открыта процедура наблюдения. Эксперты полагают, что в зоне риска находится немало иных предприятий региона, независимо от направления деятельности.

Компания «Делси-С» создана в 1995 году и специализировалась на рыбопереработке, используя главным образом сырье с Дальнего Востока. Предприятие выпускало до 200 видов продукции, в основном пресервы, заливки, икру, кальмаров в заливках и т. д. Впрочем, с началом судебных разбирательств ассортимент существенно сократился. Согласно сообщению на сайте предприятия, продукция поставлялась в соседние сибирские регионы, а также Москву и Московскую область, Пермь, Екатеринбург, Якутию. Штатная численность — 500 человек. Совладельцы организации — частные лица. По некоторым данным, их доли также могут быть заложены в Сбербанке.



Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Делси-С» — одном из крупнейших сибирских переработчиков рыбо- и морепродуктов. Таким образом, признано обоснованным заявление о банкротстве компании, поданное Сбербанком в феврале нынешнего года. Тем же решением арбитраж признал задолженность предприятия перед банком в размере более 257 млн рублей (чуть меньше, чем первоначально требовал истец) и включил ее в третью очередь реестра требований кредиторов. Временным управляющим «Делси-С» назначен Дмитрий Соломатов, представитель Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Очередное заседание по делу назначено на 2 октября. До этой даты временный управляющий должен провести собрание кредиторов, составить список их требований, а также провести анализ финансового состояния должника и подготовить заключение о возможности восстановления его платежеспособности.

Как сообщал «КС», первоначально Сбербанк потребовал банкротства компании в ноябре прошлого года, одновременно выставив на торги заложенное ему имущество. Одновременно иски были поданы и в отношении совладельцев предприятия Евгения и Ирины Михайлюковых. Стороны тогда вступили в переговорный процесс, результатом диалога стал отзыв судебного иска кредитной организацией. Однако в начале нынешнего года аналогичное заявление было подано вновь.

Временный управляющий Дмитрий Соломатов не смог оперативно предоставить информацию о нынешнем состоянии предприятия и режиме его работы в новых условиях, сообщив лишь, что оценка финансового состояния еще не начиналась. Пресс-секретарь федерации профсоюзов Красноярского края Анна Рябчевская уточнила, что на «Делси-С» отсутствует первичная профсоюзная организация, поэтому «какой-либо информации о задолженности по заработной плате или сокращениях не имеется».

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов считает, что в рисковой зоне сейчас находится большое количество местных предприятий, независимо от сферы их деятельности. «Предприятия, занимающиеся поставками продуктов питания, сейчас работают в сложных условиях: поставщики сырья, как правило, работают по предоплате, а торговые сети — по постоплате, из-за чего образуются кассовые разрывы. Однако более важная проблема касается многих организаций, независимо от направления деятельности, — закредитованность. Многие до кризиса привлекали займы на инвестпроекты либо пополнение оборотного капитала, но в настоящее время обслуживать их стало значительно сложнее. Таких немало в Красноярском крае, но надо понимать, что это не местная, а общероссийская проблема», — полагает Богомолов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter