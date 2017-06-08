В Новосибирской области дорабатывают процедуру отбора подрядчиков для проведения капремонта

До проведения капремонта не допустили более трети организаций. На межрегиональном совещании в правительстве Новосибирской области 8 июня обсудили новую процедуру отбора подрядчиков.



Вопросы привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД) рассмотрели участники межрегионального совещания, прошедшего в правительстве Новосибирской области 8 июня. Основным вопросом стало обсуждение реализации постановления правительства РФ №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким сообщил, что данное постановление регламентирует порядок определения подрядчиков на проведение капремонта МКД, а также необходимые для полноценной работы требования. «Это оказывает прямое влияние на повышение качества капитального ремонта многоквартирных домов, а, следовательно, и качества жизни граждан, – отметил Евгений Ким. – Результаты применения данного порядка уже заметны – в Новосибирской области мы наблюдаем улучшение качества и скорости подготовки подрядчиками проектно-сметной документации. Вместе с тем, стоит признать, что порядок нуждается в дальнейшем совершенствовании».

В связи с новым постановлением организации, которые планируют участвовать в капитальном ремонте, должны пройти процедуру предварительного отбора.

Как выяснилось из доклада исполнительного директора ассоциации региональных операторов капитального ремонта МКД Анны Мамоновой, общее количество предотборов по всей России составляет 997: «При этом радует, что большое количество отборов было объявлено и проведено по объектам культурного наследия. Мы ожидали, что в этой части у нас будет провал, но субъекты федерации в результате с этой задачей справились». В среднем каждый преодотбор содержит по 13 заявок.

Количество заявок, по которым принято решение об отказе включения участников – 4700, таким образом, отклонено 38% заявок от общего числа, уточнила Анна Мамонова. «Это к ответу на вопрос, что такое предотбор. Так мы проверяем качество услуг тех компаний, которые приходят на конкурс», – заметила директор ассоциации региональных операторов капитального ремонта МКД.

Высокий процент отказов впоследствии Анна Мамонова объяснила тем, что практика проведению предотборов, которые предписывает новое постановление, нова для всех субъектов и «многие организации не были готовы к прохождению этого предварительного этапа». По ее словам, нарушения в основном были связаны с оформлением документов.

По итогам совещания в качестве одной из совершенствующих постановление мер было предложено ввести ответственность за представление организациями в предварительном отборе недостоверных сведений в заявке

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