На площади Маркса началось обустройство нового сквера. Десяток хвойных деревьев украсит долгое время обнесенную забором территорию в самом центре левобережья.

Вдоль недостроенной гостиницы на площади Маркса в Новосибирске на пустыре высадили 14 елей. На мероприятии присутствовал глава города Анатолий Локоть. По словам Локтя, работы по благоустройству проблемной территории на этом не завершатся: проект находится в разработке.

«Смысл посадки елей на этой территории – дать понять всем жителям города: на этом участке не будет ничего, кроме зеленой зоны. В наших планах разбить здесь уютный сквер. Есть эскизный проект, который подготовили специалисты Ленинского района, его предстоит обсудить, возможно, внести коррективы. Но совершенно точно – здесь будет зона отдыха для горожан. Мы намерены в целом пересмотреть концепцию развития площади Маркса, чтобы она стала более красивой и комфортной. Сегодня в этом направлении сделан первый шаг», — выступил на мероприятии Анатолий Локоть.

Напомним, ранее эта территория была обнесена высоким забором, но весной этого года он был демонтирован. Сейчас городские власти планируют провести конкурс среди новосибирцев на лучшее название сквера, который вскоре здесь появится. Первый шаг – посадка деревьев, привезенных из питомника Горзеленхоза. По словам директора предприятия Максима Салахова, высаженным елям по 7-8 лет и их приживаемость хорошая, однако для этого на пустырь был привезен новый грунт.

«Приживаемость этих хвойных растений хорошая, но для этого нужна подходящая почва. Специально для этого мы завезли грунт для замены. Для дальнейшей посадки растений на этой территории также планируется замена почвы», — пояснил Салахов.

Помимо деревьев, на площади Маркса, согласно плану, могут появиться фонтан, детская площадка, аллеи и лавочки.

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