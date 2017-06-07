Сегодня, 7 июня, в Новосибирском Дендрологическом парке состоялось торжественное открытие рябиновой аллеи, благоустроенной АО «Сибирская энергетическая компания» в рамках Года экологии. На данном участке энергетики провели мероприятия по облагораживанию лесопарковой территории в соответствии со всеми современными требованиями к зонам отдыха.

В рамках благоустройства рябиновой аллеи была проложена двухсотметровая пешеходная зона, установлены бетонные бордюры и энергосберегающие светодиодные фонари. Стоит отметить, что благоустройство этой части лесопарковой зоны было выполнено из экологически чистых материалов, а все строительные работы проводились с большой аккуратностью, чтобы сохранить естественный дренаж территории.

«Благоустройство рябиновой аллеи – это результат труда большого коллектива энергокомпании. Наша цель – сделать территорию Новосибирского Дендрологического парка ещё более приятной и комфортной для времяпровождения и отдыха новосибирцев», – подчеркнул генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента лесного хозяйства Новосибирской области Эдуард Федорович выразил надежду, что реализация данного проекта послужит основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества с энергокомпанией.

В ходе официального открытия рябиновой аллеи руководство «СИБЭКО» договорилось с региональным департаментом лесного хозяйства о еще одном экологическом мероприятии на территории Новосибирского Дендрологического парка. В ближайшее время сотрудники «СИБЭКО» проведут работы по озеленению, в рамках которых будет высажено несколько сотен корней цветочной рассады.

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