С 29 мая обязанности начальника управления Росприроднадзора по Омской области исполняет Виталий Нетребко, ранее занимавший должность заместителя руководителя красноярского Росприроднадзора.

В управлении Федеральной службы в сфере природопользования сообщили, что исполняющий обязанности начальника омского ведомства Сергей Еремин освобожден от должности. Однако на сайте Росприроднадзора указано, что госслужащий теперь занимает пост заместителя руководителя. Кадровую перестановку в ведомстве назвали решением Центрального аппарата, отказавшись от дальнейших комментариев.

СМИ считают, что одной из причин такого решения может являться ситуация с выбросами в Омской области этилмеркаптана. Напомним, в начале марта жители пожаловались на стойкий химический запах. Экспертами установлено, что воздух был загрязнен промышленной ароматической добавкой к природному газу – этилмеркаптаном. По факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами в Омске было возбуждено уголовное дело. Однако виновные в аварийном выбросе пока не найдены. В конце марта Сергей Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска стали работы на буферных прудах очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. В апреле, как сообщили в пресс-службе нефтезавода, региональный Росприроднадзор провел несколько проверок предприятия, в ходе которых не было выявлено нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана.

Сергей Еремин и Виталий Нетребко были назначены и.о., затем заместителями руководителя региональных управлений Росприроднадзора в конце 2004 года. С февраля 2017 года Сергей Еремин исполнял обязанности начальника управления Росприроднадзора по Омской области. С 29 мая его место занял Сергей Еремин.

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