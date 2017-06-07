С 15 июня в Новосибирской области начнется ремонт дворов и зон отдыха

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким, регион готов к началу работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Первый этап начнется уже через неделю.

Уже с 15 июня в восьми районах Новосибирской области стартует проект «Формирование комфортной городской среды». На первый этап, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгения Кима, выделено 423 млн рублей. Старт второго этапа намечен на 31 июня, он затронет 22 района. На него выделено 231 млн рублей. Третий же этап начнется с 10 августа. На работы по благоустройству трех районов и двух городских округов выделяют порядка 72 млн рублей.

«Максимальный объём работ по реализации в Новосибирской области в 2017 году проекта «Формирование комфортной городской среды» мы планируем провести до 15 сентября, а в основной массе завершить запланированные на 2017 год работы по приоритетному проекту предполагается к 1 октября текущего года», – выступил Евгений Ким на пресс-конференции, посвященной приоритетному проекту.

Кроме того, в рамках проекта будет работать направление «Поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды». На него из бюджетов всех уровней предусмотрено порядка 800 млн рублей.

«Это 47 общественных пространств и 225 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, что охватывает 416 жилых домов, в том числе в Новосибирске — это развитие Михайловской набережной на реке Обь, где парк «Городское начало», 131 придомовая территория, включающая 187 многоквартирных домов», — рассказал глава регионального министерства.

На все перечисленное Новосибирску выделено из федерального бюджета – 200 млн рублей, из бюджета Новосибирской области 140 млн рублей.

В этом году также в программу благоустройства вошли парк им. И.В. Коротеева в Искитиме и парк «Кольцово» в р.п. Кольцово. В последнем, в частности, будет обустроена спортивная зона.

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