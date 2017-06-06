Согласно ежегодному рейтингу, НСО заняла 27-ое место среди субъектов РФ по состоянию инвестиционного климата. За 2016 год наш регион улучшил позиции и поднялся на 19 пунктов, за 2015 год – на 11 пунктов. Губернатор НСО Владимир Городецкий на встрече с журналистами 6 июня поделился планами войти в двадцатку лучших регионов в национальном рейтинге.

Представители Агентства стратегических инициатив презентовали результаты рейтинга 2 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума, в котором приняла участие делегация НСО во главе с губернатором. Повестка форума, по словам Владимира Городецкого, в очередной раз дала возможность проанализировать проекты, связанные с улучшением инвестклимата в области, а также оценить эффективность механизмов поддержки инвесторов.

В частности, в регионе реализуются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Кроме того, привлечению в НСО инвесторов способствует формирование индустриальных парков и технопарков. Затраты на создание их инфраструктуры за счет налогов резидентов компенсирует правительство РФ.

Наша область является одним из лидеров ГЧП в стране. Регион дважды становился лауреатом национальной премии «РОСИНФРА». Кроме этого, сообщает губернатор, НСО заняла третье место среди регионов РФ по результатам «контрольных закупок», которые оценивали в передаче «Агент Бизнеса» на канале Россия 24.

«Все эти результаты являются итогом большой работы и, безусловно, повышают инвестиционную привлекательность нашего региона. Но останавливаться на достигнутом мы не имеем права, – рассуждает Владимир Городецкий. – Сейчас нам предстоит проанализировать результаты рейтинга по всем показателям и понять, в каком направлении мы продвинулись вперед, а в каком, возможно, все еще стоим на месте».

Среди показателей, которые значительно улучшились в НСО, глава региона назвал сокращение времени регистрации предприятий, получения разрешения на строительство и подключения к электрическим сетям.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter