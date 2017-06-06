Парламентарии Бурятии законодательно утвердили дату проведения выборов главы республики на внеочередной сессии Народного Хурала, состоявшейся 6 июня.

Выборы главы Бурятии назначены на 10 сентября. Соответствующее постановление Народного Хурала будет опубликовано завтра, 7 июня. С этого же дня в республике начнется предвыборная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, 10 сентября 2017 года объявлено единым днем голосования. По всей России в этот день пройдут выборы глав субъектов, депутатов законодательных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

На сессии 6 июня народные избранники также рассмотрели ряд других вопросов. В частности, депутаты во втором чтении внесли изменения в одну из статей региональной конституции. Поправка исключает процедуру приведения к присяге вновь избранного главу республики каким-либо должностным лицом. Кроме того, депутаты Народного Хурала внесли в текст закона о выборах главы Бурятии корректировки, регулирующие порядок составления протокола участковой избирательной комиссии.

Напомним, прежний глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку по собственному желанию в начале февраля. Стоит отметить, что согласно рейтингу политической выживаемости губернаторов от 12 декабря 2016 года, эксперты фонда «Петербургская политика» и холдинга «Минченко консалтинг» оценили его работу на 2 балла из 5.

Обязанности главы Бурятии исполняет ранее занимавший пост замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов. Ранее «КС» писал о его распоряжении увольнять чиновников республики после третьего выговора.

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