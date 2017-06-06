В мэрии Новосибирска назвали сроки сдачи домов на Тульской после начала голодовки дольщиков

В администрации города рассчитывают завершить строительные работы на ул. Тульской к первому кварталу 2019 года, однако часть покупателей квартир не смогут заселиться в них.

В понедельник более 20 человек, купивших квартиры в строящихся объектах по ул. Тульской, объявили бессрочную голодовку на площади Ленина. Участники акции требуют заключения договоров долевого участия на оплаченные квартиры. Однако, как рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, квартиры они не смогут получить, но могут претендовать на возмещение денежных средств. Для этого им нужно подтвердить статус обманутых дольщиков.

Возобновить строительство на проблемном объекте планируют уже этим летом, а завершить – к началу 2019 года. Для этих целей будут привлечены дополнительные средства в рамках инвестиционного проекта. Но проблема жилых домов на Тульской не только в том, что строительство здесь ведется уже более 10 лет, но и в том, что здесь имеются две группы граждан, претендующих на жилые помещения, с разными правовыми статусами.

«Одна группа – граждане, с которыми застройщик заключил договоры долевого участия в строительство указанного жилого комплекса, и получил (получает) от них денежные средства. Другая группа – граждане, заключившие в течение 2014-2016 годов в нарушение действующего законодательства – Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ – предварительные договоры с генеральным подрядчиком ООО «СтройЦентр» без согласия застройщика», — пояснили в мэрии.

Сейчас генподрядчик больше не ведет работы на объекте и договор с ним расторгнут. В настоящий момент планируется заключение нового договора с ООО «СМУ-9». По словам Алексея Кондратьева, на завершение строительства нужно около 560 млн рублей. Инвестор вложит в проект порядка 60 млн рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter