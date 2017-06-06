Крупный пожар локализован в новосибирском ТГ «Левобережный»

Ночью на складе торгового города «Левобережный» произошло открытое возгорание на площади примерно 600 кв. м. Горение удалось ликвидировать только к утру вторника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на крупном новосибирском рынке «Левобережный» поступило в подразделение МЧС в 22:16 5 июня. Горение на площади 600 кв. м удалось ликвидировать только к пяти часам утра 6 июня. На тушение пожара были направлены 42 человека,14 единиц техники, а также пришлось привлечь три поливомоечные машины, поскольку огонь быстро распространялся из-за деревянных конструкций склада.

В сообщении говорится, что пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина пожара.

По сообщению представителя торгового рынка, на складе хранились продукты питания и, в частности, кондитерские изделия.

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