Созданная правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска компания «Центральный мост» подала апелляционную жалобу, говорится в материалах суда.

Ранее арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск проектировщика четвертого моста через Обь АО «Институт «Стройпроект» о взыскании с «Центрального моста» 53,9 млн рублей. Сумма, которую заявил разработчик проектной документации четвертого моста через Обь в Новосибирске появилась в результате индексации стоимости работ, что было согласовано в дополнительном соглашении.

Как следует из материалов суда, ответчик обжаловал данное решение и подал апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске.

Напомним, ранее контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила необоснованное завышение цены контракта между данными организациями. По информации КСП, цена договора, заключенного в июле 2014 года, изначально составляла 532,2 млн руб., а после проведения конкурса повысилась на 96,5 млн рублей.

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