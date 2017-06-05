Избирательная комиссия республики приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума об отставке главы Хакасии Виктора Зимина.

Как сообщили в отделе общественных связей и информации избиркома республики, Верховный Совет Хакасии усмотрел в выносимых на референдум вопросах нарушение норм законодательства. Депутаты республики на очередной сессии постановили, что вопросы не соответствуют требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также регионального закона о референдуме. На основании этого решения избирательная комиссия Хакасии вынесла постановление об отказе в регистрации инициативной группы. Отметим, что решение можно оспорить в судебном порядке.

Напомним, проведение референдума об отставке Виктора Зимина было инициировано региональным отделением КПРФ. Хакасские коммунисты предложили вынести на обсуждение вопросы о сложившейся социально-экономической ситуации и о доверии главе республики.

«Руководство КПРФ знало, что референдум не пройдет, поэтому знаю, что они намерены подавать в суд. Это решение политическое. У нас за 20 лет воспитания демократии народу еще не дали высказаться ни по одному вопросу», – приводятся на сайте партии слова депутата Верховного Совета Хакасии от КПРФ Владимира Керженцева.

Требования об отставке представители КПРФ мотивируют высокой коррумпированностью чиновников, назначаемых Виктором Зиминым, а также провалом кадровой и бюджетной политики региона. В качестве примера на сайте партии указано уголовное дело, возбужденное против экс-руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, вымогавшего у предпринимателей деньги за победу в аукционах на поставку оборудования и лекарственных препаратов. Недовольство коммунистов также вызвано решением Виктора Зимина об отставке правительства республики в конце апреля из-за низкой эффективности работы чиновников.

Напомним, 30 мая глава Хакасии направил в Верховный Совет информацию о новой структуре исполнительных органов власти республики. Число министерств и ведомств правительства региона сократилось до 22. В связи с этим будет уволено около 100 госслужащих.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter