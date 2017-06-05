Ликвидацию бесхозных отстойников Куйбышевского спиртового завода предложили включить в федеральный проект

В Новосибирской области дан старт федеральному проекту «Чистая страна». Одним из экологически проблемных объектов региона названы бесхозные отстойники на территории спиртового завода в Куйбышеве.

На рабочем совещании под председательством министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина обсуждался вопрос выявления экологически проблемных объектов на территории региона. Одним из таких объектов, вызывающих волнение жителей города Куйбышев, являются бесхозные отстойники, которые расположены рядом со спиртовым заводом. Именно ликвидацию этого объекта в правительстве предложили включить в федеральный проект «Чистая страна»

«Ситуация, связанная с отстойниками, не первый год вызывает общественный резонанс среди местного населения. Спиртовой завод, которому достались в наследство эти полигоны, сегодня является крупным налогоплательщиком района, обеспечивает местное население рабочими местами. И мы понимаем, насколько важно решить такую проблему», — обратил внимание присутствующих глава регионального министерства сельского хозяйства на существующую проблему.

По словам руководителя областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия Марченко, площадь отстойников составляет более 30 га и на этой территории накоплено более 1,5 млн кубометров отходов органического происхождения.

После заседания, как сообщает пресс-служба областного правительства, было решено начать работу по подготовке заявки «Ликвидация объекта накопленного экологического ущерба, расположенного в городе Куйбышеве Новосибирской области» в госпрограмму Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 — 2020 годах». После этого заявка может быть включена в федеральный проект «Чистая страна».

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