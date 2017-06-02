Мэрия Новосибирска выставила на продажу долгострой недалеко от «Чистой слободы»

Городская администрация анонсировала аукцион по продаже недостроенного жилого дома по улице Титова. Из документов следует, что дом готов только на 11%.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, в котором оговариваются условия приватизации недостроенного жилого дома, степень готовности которого оценена всего на 11%. Объект площадью 8,4 тыс. кв. м начали возводить в 2014 году. Заказчиком тогда выступило управление капитального строительства мэрии Новосибирска.

Согласно кадастровой карте, здание находится напротив дома по адресу Титова, 246/1, застройщиком которого является ГК «КПД-Газстрой». Вместе со зданием на торги выставляется земельный участок, принадлежащий, как и первый объект, мэрии. Начальная цена, которую мэрия обозначила в документе, составила почти 12,5 млн рублей. За земельный участок администрация готова начинать торги с 40,35 млн рублей.

Аукцион назначен на 4 июля.

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