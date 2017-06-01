В Новосибирске завершил свою работу ежегодный форум «Дни предпринимательства» — Business Days 2017, который проходил с 18 мая по 2 июня. Организаторы в лице комитета поддержки малого и среднего бизнеса мэрии города Новосибирска и общественного объединения «Опора России» постарались сделать его по-настоящему полезным для участников, что нашло свое отражение в расширении масштабов форума. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь формированию актуальной повестки способствовали сами новосибирские предприниматели.

Форум «Дни предпринимательства» (Business Days 2017) проходил в Новосибирске уже в третий раз и традиционно консолидировал на своих площадках большое количество представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В 2014 году форум начинался как «День предпринимателя», в этом году он проходил две недели, а в будущем может трансформироваться уже в «месяц предпринимательства». И это, безусловно, не случайно — расширение масштабов форума обусловлено интересами самих предпринимателей и их оценкой актуальности этого мероприятия.

Примечательно и то, что «Дни предпринимательства» не ограничиваются площадкой мэрии Новосибирска, а проходят в самых разных местах, включая городские бизнес-инкубаторы и лофты.

Также в рамках форума состоялся торжественный запуск очередного набора проекта «Поставщик — стань экспертом в сфере закупок». Его целью является активизация деятельности представителей малого и среднего предпринимательства на рынке государственных закупок. На этот раз речь шла о формировании уже третьего потока участников. По словам руководителя АНО ИДПО «Госзаказ» Николая Балыбина, по этому проекту наблюдается положительная динамика. Его участники являются активными людьми, обладающими желанием учиться и трудиться. В целом форум «Дни предпринимательства» собеседник «КС» оценивает как хорошую площадку для знакомства, налаживания коммуникации широкой аудитории с передовыми поставщиками, заказчиками.

Нельзя не отметить круглый стол «Выход в сеть: взаимодействие с торговыми сетями», который вызвал большой интерес участников. Более подробно о мероприятии можно прочитать в этом же выпуске издания.

Традиционно интересом участников пользовалась и дискуссионная площадка «Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий». По мнению руководителя комитета «ВЭД и Таможни» НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Ольги Корпачевой, для предпринимателей, начинающих вести внешнеэкономическую деятельность, подобные мероприятия крайне важны. При этом некоторые вопросы бизнесмены могли решить в буквальном смысле на месте. Так, Ольга Корпачева привела пример бизнесмена, который обратился к ней на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства, также состоявшегося в рамках форума. Производитель одежды обратился с просьбой помочь выйти на рынок Казахстана. В итоге, по словам Ольги Корпачевой, его познакомили со специалистом, занимающимся этим направлением, что позволило значительно продвинуться в решении вопроса.

Наконец, 31 мая состоялась встреча предпринимателей с главой Новосибирска Анатолием Локтем «Бизнес-диалог с мэром». В рамках этого мероприятия мэр города ответил на актуальные вопросы представителей бизнеса и прояснил позицию муниципалитета по решению тех или иных проблем, обозначенных участниками.

Безопасность в городе, создание доступной среды, развитие социального предпринимательства, популяризация рабочих профессий, ситуация с нестационарными объектами — все эти и многие другие проблемы предприниматели обсудили в рамках состоявшейся встречи. Пользуясь возможностью обсудить с мэром насущные проблемы, предприниматели предлагали создать в городе социальное телевидение, активнее заниматься пропагандой рабочих специальностей, просили о помощи в решении конкретных вопросов. Некоторые предложения по поручению мэра будут рассмотрены профильными структурами мэрии уже в ближайшее время.

Также участники встречи имели возможность пообщаться и с другими чиновниками мэрии, в частности, первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым, начальником управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталием Витухиным, начальником управления доходов от имущества мэрии города Новосибирска Андреем Усовым.

Также к форуму было приурочено открытие событийного проекта «Женщина в бизнесе». Это мероприятие было организовано комитетом по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, школой бизнеса SREDA при поддержке АО «СИБЭКО» и ПАО «Промсвязьбанк». Как подчеркнули организаторы, цель проекта они видят в совместном росте, общении и мотивации инициативных женщин города. В проект были приглашены женщины-предприниматели, известные женщины города — руководители и основатели брендов, а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства. Закрытие мероприятия «Женщина в бизнесе» намечено на 13 июня, однако продолжение проекта в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель» предполагается в сентябре.

Завершаются городские дни предпринимательства 2 июня двумя мероприятиями. Речь идет об открытии информационно-образовательной площадки для действующих и потенциальных социальных предпринимателей. «День социального предпринимателя» и тренинге для представителей отраслевых и территориальных предпринимательских сообществ Новосибирска.

Ожидания от «Дней предпринимательства», по словам руководителя новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергея Соколова, были высокие, и они оправдались. «Задача форума состоит в том, чтобы наладить взаимодействие предпринимателей с различными структурами. Она успешно реализуется благодаря в том числе активности аудитории. Участники многочисленных мероприятий форума задают вопросы, обращаются за консультацией. Самое главное, что предприниматели получают ту поддержку, за которой обращаются», — подчеркивает собеседник «КС».

По мнению председателя комитета поддержки развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Максима Останина, показателем успеха «Дней предпринимательства» можно считать все большее количество участников, в том числе и тех, кто раньше не участвовал в мероприятиях комитета. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также позитивно оценил практику проведения «Дней предпринимательства» и усилия, предпринимаемые в этом направлении комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также поздравил участников форума с днем предпринимательства. «Эти встречи всегда полезны и интересны для меня, позволяют узнать много нового. Малый и средний бизнес очень динамичен в своем развитии, более гибко ведет себя в изменяющихся экономических условиях. У бизнесменов всегда возникают новые идеи, предложения, которые дают повод задуматься, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Со своей стороны мы стараемся поддерживать предпринимателей: наш комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства оказывает консультативную, финансовую, организационную помощь, но особенно положительный результат, на мой взгляд, приносят встречи предпринимателей с новосибирскими монополистами, поставщиками ресурсов, с надзорными органами». Мэр города также добавил, что своим динамичным развитием Новосибирск во многом обязан предпринимательской жилке, нестандартному мышлению, активности жителей. «Я хочу еще раз поздравить всех участников с Днем предпринимателя. Запомните, Новосибирск — город безграничных возможностей», — резюмировал Анатолий Локоть.

Точка зрения

ОЛЬГА ДРОНОВА, руководитель фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области:

— Как вы оцениваете итоги прошедших в Новосибирске «Дней предпринимательства»?

— Такие мероприятия, безусловно, благотворно сказываются на общей экономической ситуации Новосибирска и Новосибирской области. В этом году было много интересных спикеров, новых площадок.

— Насколько велик оказался интерес представителей бизнеса к программам Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области?

— С 2017 года в Фонде изменились условия поддержки предпринимателей в сторону увеличения лимитов поручительства: до 100 млн рублей на одного заемщика, на группу связанных компаний — до 150 млн рублей. Конечно, эти изменения сделали программы Фонда еще привлекательнее для бизнеса. На круглом столе активно задавали вопросы о программах Фонда, что говорит о том, насколько актуальна данная мера поддержки.

— Какие программы Фонда пользуются наибольшим спросом со стороны представителей бизнеса?

— Превалирует поручительство для торгового сектора, это в первую очередь связано со спецификой экономики региона. Набирают обороты совместные сделки с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» в рамках «согарантии», а также получение кредитов по «Программе 6,5» с поручительством Фонда.

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