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В Новосибирске с 3 по 9 мая будут перекрыты улицы

Перед празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было ограничено движение по некоторым из улиц Новосибирска.

Бессмертный полк в Новосибирске оказался больше, чем в прошлом году

9 мая в Новосибирске прошел традиционный Парад Победы и общественная акция «Бессмертный полк». По оценкам очевидцев, шествие оказалось еще более многочисленным, чем в прошлом году.

Как отметят 9 мая в Новосибирске

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске прошли акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», военный парад и другие мероприятия.

Burger King предложил превратить купол НОВАТа в огромный воппер

Сеть быстрого питания Burger King предложила Новосибирскому театру оперы и балета 5 млн рублей за рекламу на здании театра. По замыслу компании, театр издалека будет похож на воппер – основной бургер сети.

«Автомир» примерит четыре кольца

Как стало известно «КС», компания Audi определилась с тем, кто станет ее новым официальным дилером в Новосибирске после ухода с рынка «МАКС Моторс». Речь идет о московской ГК «Автомир», которая официально представляет в Новосибирске бренды Volkswagen, Skoda, Hyundai, Suzuki, Renault, Toyota. Для московской компании это стало прецедентом — несмотря на огромный портфель брендов и обширную географию присутствия, она всегда представляла только массовые бренды.

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