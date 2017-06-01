Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Владимиром Городецким в эти дни принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, начавшего свою работу в Северной столице в среду 31 мая. О своих впечатлениях от участия в форуме и планами делегации на ближайшие дни Владимир Городецкий поделился с корреспондентом «КС» Валерием Плотницким, работающим на форуме.



Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и первый заместитель председателя правительства НСО Владимир Знатков прибыли в северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня это один из наиболее крупных и представительных форумов в России, традиционно собирающих на своих площадках первых лицо государств, российскую и зарубежную бизнес-элиту, а также наиболее авторитетных представителей экспертного сообщества в сфере политики и глобальной экономики.

«Помимо пленарного заседания мы планируем принять участие в наиболее интересных обсуждениях в секциях и тематических круглых столах. Таких, например, как локализация малого бизнеса, кластерное развитие и многих других. Обязательно примем участие в секции где будут подводится итоги развития инвестиционной привлекательности регионов. Намечен ряд встречи с представителями компаний, как тех, что уже работают у нас, так и тех, кто рассматривает регион как перспективный. Вообще эти три дня обещают быть очень насыщенными. Но несмотря на плотный график от форума всегда самые приятные всегда впечатления, деловая обстановка, много интересных встреч с партнёрами. Мы всегда с большим интересом приезжаем сюда и принимаем участие. Каждый раз этот форум даёт по итогам какое-то новое представление, новые возможности для инвестиционного развития региона», — пояснил «КС» Владимир Городецкий.

Предполагается, что 1 июня губернатор Новосибирской области также встретится с Премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом, с руководством нескольких крупных международных холдингов в сфере пищевой промышленности. Кроме того, на 2 июня запланировано участие Владимира Городецкого в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Также состоятся встречи Владимира Городецкого с представителями крупного бизнеса и подписание нескольких межрегиональных соглашений.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter