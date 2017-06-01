Новосибирская прокуратура назвала виновников в травмировании посетительницы аквапарка

После появления в СМИ информации о получении травм посетительницей аквапарка «Аквамир» правоохранительные органы начали проверку организации. Сегодня, 1 июня, в прокуратуре отчитались о результатах проверки.

Проверкой инцидента в новосибирском аквапарке «Аквамир» занимался прокурор Ленинского района города. Напомним, ЧП произошло 30 апреля, когда во время катания с горки девушка застряла в трубе аттракциона «Водная петля». В нее врезался спускавшийся следом по этому же аттракциону молодой мужчина. В результате посетительница получила повреждение позвоночника и была госпитализирована.

В ходе проверки не были выявлены какие-либо дефекты и неисправности трубы аквагорки. Виноваты оказались работники, которые отвечали за пропуск посетителей на аттракцион.

«Проверка показала, что эксплуатацию аттракциона осуществляет его собственник – ООО «ВДТ Строй». Отсутствуют технические неисправности либо дефекты, способствовавшие происшедшему несчастному случаю. Причиной несчастного случая явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей инструкторами», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что сотрудники аквапарка, виновные в инциденте, получили выговор от руководителя.

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