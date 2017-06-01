В Новосибирске предотвратили хищение 67 млн рублей из бюджета

В Новосибирске задержаны три предпринимателя, которые обвиняются в махинациях с продажей лесоматериала. Несуществующая сделка могла стоить бюджету 67 млн рублей.

Подозреваемые в попытке совершения налогового вычета на 67 млн рублей задержаны новосибирской полицией в ходе совместной операции с УФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможней. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что задержанные изготовили фиктивные договоры и бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы проведенных между их организациями сделках по купле-продаже лесоматериала с последующим его экспортом за границу. Затем в налоговую службу было направлено заявление о возмещении налога на добавленную стоимость, однако такой налог от организации, как выяснили в ведомстве, в бюджет не поступал.

«По результатам проверки налоговая служба отказала в возмещении НДС в сумме свыше 67 млн рублей», — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сейчас в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Они заключены под стражу. Представитель областного ГУ МВД России в беседе с корреспондентом «КС» уточнил, что по делу проводится расследование, направленное на выявление других фактов преступной деятельности задержанных. Собеседник «КС» не исключил, что известная на данный момент сумма может увеличиться.

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