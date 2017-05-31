В первом квартале 2017 года ГК «Обувь России» увеличила выручку на 13% — до 2,2 млрд рублей. По оценкам компании, к докризисным показателям обувной рынок вернется не ранее, чем к 2019-2020 гг.

Выручка компании «Обувь России» по итогам первого квартала 2017 года увеличилась на 13%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и достигла 2,2 млрд рублей. EBITDA составила 541 млн рублей, прирост по отношению к 2016 году — 8%. Рентабельность по EBITDA составила 24% (показатель первого квартала 2016 года — 25%).

По информации компании, «Обуви России» удалось добиться увеличения основных показателей как благодаря адаптации коллекций, развитию направления интернет-торговли, так и благодаря тому, что ситуация на обувном рынке стабилизируется. По прогнозам «Обуви России», рынок в среднесрочной перспективе в парах будет медленно прирастать — на 4-5% в год. К докризисным показателям он вернётся не ранее чем к 2019-2020 гг.

Отметим, что весной компания реконструировала сборочный цех и объединила на одной площадке в Бердске сборку обуви, которая производится клеевым, бортопрошивным методом и по технологии горячей вулканизации резины на заготовку. Это позволило «Обуви России», в частности, оптимизировать производственный процесс, уменьшить трудозатраты и увеличить скорость выполнения работ.

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