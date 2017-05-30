Как стало известно «КС», компания «Авантел», занимающая второе место на новосибирском телеком-рынке по показателю абонентской базы в сегменте b2b, в скором времени может быть продана компании «Ростелеком». Информацию об этом подтвердили двое участников новосибирского рынка связи и источник, близкий к оператору.

Компания «Авантел» предоставляет услуги связи с 2002 года. По собственным данным компании, отраженным на ее сайте, за это время клиентами оператора стали более 11 000 компаний. Помимо базовых услуг, таких как высокоскоростной интернет и телефония, в компании предлагают телекоммуникационные решения «под ключ».

По данным iks-Consulting, «Авантел» занимает 2-ое место на новосибирском телеком-рынке по показателю абонентской базы в сегменте b2b (доля около 17%). В свою очередь первое место с большим отрывом удерживает «Ростелеком» (доля около 32%).

Согласно данным ЕГРЮЛ, акционерами АО «Авантел» (зарегистрирован в г. Москва) на момент регистрации компании являлись Валентин Мерзликин, Данил Слободской и Олег Маслов. Генеральным директором компании с мая 2015 года является Виталий Романосов. До него компанией руководил Сергей Бойко, ушедший в политику и в настоящий момент возглавляющий в Новосибирске штаб оппозиционера Алексея Навального.

Значимой вехой в развитии «Авантела» было покупка в 2014 году компании «Магистраль Телеком», акционерами которой по данным ФНС изначально являлись МУП «Новосибирский метрополитен», исполнительный комитет ассоциации «Сибирское соглашение», ООО «Телеком Сибирь» и «Антел Холдингс Л.Л.К» (США). Покупка «Магистраль Телекома» позволила «Авантелу» закрепить за собой 2-ое место на рынке по показателю абонентской базы. О трудностях реализации этой сделки «КС» рассказывал экс-глава «Авантела» Сергей Бойко.

По данным одного из участников рынка, переговоры о продаже «Авантела» активизировались после ухода Сергея Бойко, и уже тогда вариант с «Ростелекомом» являлся одним из наиболее логичных. «Когда «Авантел» покупал «Магистраль телеком», то ему достался и b2c-бизнес оператора. Согласно имеющимся данным, это направление «Авантел» продал как раз «Ростелекому», причем по очень привлекательной для покупателя цене», — поясняет собеседник «КС», ссылаясь на собственные данные. По его убеждению, исторически «Ростелеком» и «Авантел» связывали, скорее, партнерские отношения, несмотря на активное противостояние двух операторов в судах и федеральной антимонопольной службе, имевшее место при Сергее Бойко.

По данным источников «КС», в настоящее время проходит процедура оценки активов «Авантела». «Если один оператор оценивает активы другого, это говорит о том, что у него есть желание и возможность купить, то есть эти активы представляют интерес. А значит, вероятность сделки может составлять 80%-90%», — отмечает источник, близкий к «Авантелу».

По мнению участников рынка, в случае покупки оператора «Ростелекому» логичнее сохранить бренд «Авантел», поскольку на текущем этапе многие клиенты выбирали его именно как альтернативу государственному оператору. В такой ситуации «Ростелеком» в случае покупки оператора может продолжать оказывать услуги под брендом «Авантел» по аналогии с тем, как это было в случае с родственной «Авантелу» компанией «Северен Телеком» в Санкт-Петербурге.

«Если «Ростелекому» хватит ресурсов, а также чувства такта, то он оставит бренд «Авантел». В противном случае «Ростелеком» только увеличит свою базу и уничтожит конкурента», — отмечает источник, близкий к «Авантелу».

В самом «Авантеле» поясняют, что слухи не обсуждают. В головном офисе «Ростелекома» отмечают, что комментируют лишь состоявшиеся, завершенные сделки и не обсуждают планы в этой области. Ранее стало известно, что «Ростелеком» с начала года открыл три кредитные линии, позволяющие ему занимать у банков до 70 млрд руб.

Также напомним, что в начале 2017 года стало известно о покупке АО «ЭР-Телеком Холдингом» компании «Новотелеком». Комментируя эту сделку, Сергей Бойко отмечал, что «вслед за «Новотелекомом», скорее всего, в ближайшие два года будет приобретен один из двух крупных новосибирских B2В операторов, и покупателем, с наибольшей вероятностью, будет «Ростелеком»».

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