Эксперты высказались против парковок на площади Ленина в Новосибирске

В пятницу 26 мая в Новосибирске прошел проектный семинар по разработке концепции благоустройства Красного проспекта от площади Ленина до ул. Большевистской. Горожане высказывались за создание велодорожек и освобождения улицы от парковок.

Проектный семинар, посвященный концепции благоустройства Красного проспекта, прошел 26 мая в выставочном зале НГУАДИ с участием экспертного сообщества, представителей мэрии и всех заинтересованных. Организаторы сообщили о 50 участниках, посетивших воркшоп. Все они в течение полутора часов разрабатывали решения четырех основных проблем проспекта: какая основная функция Красного проспекта, как организовать движение велосипедистов, что нужно сделать с существующим озеленением, во что можно превратить парковочное пространство перед Госбанком и Аркадой.

Участники семинара отметили, что Красный проспект нуждается в создании условий для передвижения на велосипеде путем уменьшения ширины проезжей полосы для автомобилей и добавлением отдельной велодорожки. Кроме того, как считают эксперты, тротуары главной улицы Новосибирска нужно освободить от рекламы, торговых точек и остановок. Прозвучали предложения и о запрете разворота автомобилей через бульвар, чтобы на этом месте возможно было разбить клумбы и организовать выставочные площадки. Необходимо также, по мнению участников, убрать парковки с Красного проспекта и с площади Ленина. По этому вопросу организаторы предложили провести отдельный проектный семинар.