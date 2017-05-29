26 мая в режиме видеоконференции состоялось обсуждение хода реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Совещание прошло под руководством министра транспорта РФ Максима Соколова и полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло.

Напомним, проект БКД одобрен Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в 2016 году. Его участниками стали 38 агломераций, 9 из них — регионы СФО. Цели проекта — сократить минимум на 50% количество мест концентрации ДТП, а также привести в нормативное состояние не менее 50% дорожной сети городских агломераций в 2018 году. В 2025 году эти показатели должны быть на уровне 85%.

В Красноярске и Бурятии, по словам замруководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова, по многим дорожным объектам еще не объявлены конкурсы. Однако Бурятия в числе немногих регионов СФО, которые уже приступили к выполнению дорожных работ. Ситуацию с исполнительской дисциплиной Игорь Астахов назвал тревожной. В частности, Омск выполнил только 25% поручений в рамках программы БКД. Что касается проведения строительно-монтажных работ в СФО, то по состоянию на 25 мая в округе было заключено 53% контрактов (61% по России). Лидерами по этому показателю выступают Барнаул (85%) и Томск (81%). В числе отстающих находятся Кемерово — 49%, Красноярск — 47%, Омск — 10%, Улан-Удэ — 1,5%.

Новосибирск, по словам Игоря Астахова, вошел в число лучших территорий, отличившихся дисциплиной (81% исполнения поручений). Хорошо обстоят дела и с заключением контрактов на выполнение дорожных работ. «25 мая прошел инспекционный выезд по Новосибирску. Существенных замечаний выявлено не было. Но на шести капиталоемких дорожных объектах работы не начались. Есть опасения, что не успеете реализовать программу», — заключил Игорь Астахов.

В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов напомнил, что программой БКД предусмотрено исключение из нее регионов в случае неисполнения предусмотренных обязательств или недостижения показателей. «Есть предложение после 1 июля все деньги у субъектов, которые не заключат контракты, изъять и перераспределить между другими регионами, в полной мере исполняющими свои обязательства», — сообщил Максим Соколов.

На персональную ответственность каждого из участников программы БКД указал полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. «В рамках проекта на дорожные работы выделен значительный объем финансирования. Обязательства по выполнению работ были взяты регионами добровольно, поэтому должны быть предприняты все меры для выполнения заявленных объемов и достижения главной цели – создания безопасных и качественных дорог», – подчеркнул полпред.