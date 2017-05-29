Самолет MC-21 совершил первый полет над Иркутском

В минувшее воскресенье, 28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300.

Продолжительность полета MC-21, по данным пресс-службы корпорации «Иркут», составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. В соответствии с программой, в ходе полета была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, героя России Романа Таскаева.

«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — отметил Олег Кононенко.

Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул, что МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия ОАК: АэроКомпозит, Ульяновский и Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. «По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тыс. новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет», — заключил Слюсарь.