Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и генеральному директору Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александру Плутнику подготовить до 15 июня предложения по вовлечению в оборот земель для строительства жилья ЖСК. Каковы могут быть последствия реализации таких мер, разбирался «КС».

В поручении говорится о том, что правительству РФ при участии АО «АИЖК» должно «представить предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов РФ, с целью строительства на них жилья посредством создания жилищно-строительных кооперативов с использованием опыта единого института развития в жилищной сфере».

Чего можно ожидать от этого поручения? По мнению ведущего новосибирского аналитика в сфере недвижимости Сергея Николаева, в поручении президента есть очевидный плюс. «Президент решил создать некий альтернативный механизм решения жилищных проблем граждан РФ, обратив внимание правительства на большое количество неэффективно используемых муниципальных земель, а также параллельно повысить эффективность и полномочия АИЖК», — поясняет собеседник «КС».

Зачем нужна альтернатива? «У нас сейчас идёт в некоторой степени монополизация строительной отрасли, все сильнее усложняется федеральный закон «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов», что приводит к повышению себестоимости строительства с неоднозначной, на мой взгляд, перспективой защиты дольщиков», — разъясняет Сергей Николаев.

Но главным плюсом, конечно, можно считать стоимость. Например, в Новгороде, после визита, в который и родилось это поручение президента, вопрос о стоимости квадратного метра жилья поднял врио губернатора области Андрей Никитин. Он пожаловался, что из-за высокой цены (у них это 44 тысячи за квадрат) молодежь покидает регион. Владимир Путин посоветовал строить по системе жилищно-строительных кооперативов, тогда получится 32-34 тысячи рублей.

В Новосибирске это различие еще более зримо. При средней цене квадратного метра 54 тысячи рублей, компания «Дискус плюс», которая как раз и специализируется на ЖСК, предлагает жилье на этапе строительства в среднем по цене до 30 тысяч за квадратный метр.

Конечно, есть и другие факторы, уменьшающие стоимость строительства. Например, тот же «Дискус плюс» использует новейшие технологии – производит собственные железобетонные изделия, из которых и строит свои дома. Эти изделия изготавливаются на современном оборудовании немецких фирм SchwingStetter и Vollert.

Еще недавно число строительных организаций, работающих по принципу ЖСК, в России не превышало 15%, но сейчас уже треть жилья реализуется по такой схеме. С чем это связано? По убеждению участников рынка, возведение домов через создание ЖСК имеет целый ряд преимуществ для покупателей. Например, в этом случае граждане в большей степени защищены от различных непредвиденных ситуаций: пайщики вправе самостоятельно заниматься возведением здания. Строительные кооперативы имеют полную прозрачность привлечения и траты денежных средств. А поскольку работы по возведению дома регулируются участниками ЖСК, то, как правило, они выполняются более качественно. К тому же финансировать строительство можно поэтапно, а рассрочка может быть дана не только на период возведения дома, но и на время после окончания строительства.

По мнению экспертов, можно утверждать, что ЖСК выходят на второй пик своей популярности. Первый был в советское время, когда для получения квартиры нужно было долгие годы томиться в очереди. Тогда альтернативной возможностью стать владельцем собственной квартиры были ЖСК. Правда, приобрести их могли сравнительно состоятельные граждане, а изначально членами кооперативов становились люди активные, не желавшие годами ждать государственной квартиры. После приватизации всех квартир и появления рынка жилья популярность ЖСК снизилась. Но сейчас эта форма вновь обретает актуальность. Главное, что объединяет тех, кто вступал в ЖСК в советское время и сейчас – желание активно участвовать в процессе строительства. Таки образом, как считают аналитики, вполне вероятно, что инициатива Владимира Путина вскоре сделает ЖСК еще более популярной формой массового строительства – в том числе и в Новосибирске.