Министр транспорта РФ предложил реконструировать Толмачево в рамках ГЧП

Провести реконструкцию аэродромного комплекса международного аэропорта в Новосибирске можно в рамках государственно-частного партнерства. С таким предложением выступил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Сегодня глава Министерства транспорта России Максим Соколов принимал участие в работе международного форума «Транспорт Сибири». Он отметил, что с каждым годом количество участвующих в программе форума растет. В шестой год проведения форум и специализированную выставку посетили восемь тысяч человек, участие приняло 18 субъектов РФ и восемь стран. В этот раз профессионалы транспортной отрасли собрались, чтобы оценить стратегию развития отрасли вплоть до 2030 года.

Помимо других вопросов, руководитель федерального министерства обсудил и проблему финансирования реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Толмачево, на которую требуется порядка 8 млрд рублей. Эти деньги должны были пойти на развитие перронной части, стоянок и на реконструкцию взлётной полосы. Ранее аэропорту пришлось отказаться от реализации реконструкции аэродромного комплекса и перенести ее на срок до 2020 года. К слову, начало реконструкции планировалось в 2014 году, но несколько раз откладывалось в связи с секвестрированием федеральной целевой программы. Максим Соколов предложил действовать в рамках ГЧП, и тогда инвестор сможет вернуть вложенные средства по программе «Развитие транспортной системы России», которая начнет работать после 2020 года.

Что касается авиационной отрасли, то Соколов сделал прогноз, что до 2030 года развитие региональных перевозок станет приоритетным направлением отрасли. Об этом, по его словам, свидетельствуют те принципы, которые закладываются в новую федеральную программу по развитию транспорта на следующее десятилетие. Он подчеркнул, что развиваться региональным авиаперевозчикам позволит введение нулевой ставки НДС для внутренних региональных авиаперевозок.