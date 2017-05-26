Пропавшие при крушении вертолета в республике Алтай признаны погибшими

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) признал Анатолия Банных и еще трех пассажиров разбившегося в акватории Телецкого озера вертолета Robinson 66 погибшими. Об этом говорится в промежуточном отчете МАК.

МАК сообщил о приостановлении работы по расследованию авиакатастрофы на Телецком озере в республике Алтай вертолета Robinson 66, пассажирами которого были бывший вице-премьер республики, бизнесмен Анатолий Банных и еще четыре человека. Уточняется, что расследование приостановлено до возможного обнаружения вертолета или появления другой существенной информации.

В документе говорится, что вертолет затонул примерно в 1 км от места взлета, а все находящиеся на борту погибли. Подробно обо всех пассажирах судна «КС» уже писал. Отметим, что спустя день после трагедии было обнаружено тело пассажирки вертолета, тогда как тела капитана судна Дмитрия Ракитского и остальных трех пассажиров найти за три месяца так и не удалось. Воздушное судно также не было обнаружено в акватории Телецкого озера. В МАКе отчитались только о найденных фрагментах конструкции, среди которых правое переднее сиденье, среднее заднее сиденье, спинка правого заднего сидения и фрагмент лопасти.

Как следует из истории полета, группа планировала посетить термальный источник недалеко от поселка Теплый Ключ. Местом вылета была база «Самыш». Однако командир судна не предоставил план полета зональный центр единой системы организации воздушного движения РФ, а также им не была запрошена метеоинформация у диспетчеров в Горно-Алтайске. Позже в поселке Иогач была совершена дозаправка. Предполагается, что при возвращении в Самыш судно попало в неблагоприятные погодные условия, и, возможно, пилот решил лететь в обход кратчайшего пути до базы – с выходом на кордон Кокши. К слову, кордон находится в запретной зоне Алтайского государственного природного биосферного заповедника, где полеты без специального разрешения запрещены. Там так же полет не мог быть продолжен из-за неблагоприятных метеоусловий, поэтому пилот принял решение совершить посадку на кордон Кокши, где было обогреваемое жилье и связь.

«Пилот и старший группы попросили егеря разрешить им переждать непогоду на кордоне. Группа находилась в доме около часа. Погодные условия не изменились, но стало совсем темно. Старший группы предлагал остаться ночевать на кордоне, но один из пассажиров настаивал на полете (для ночлега в более комфортных условиях). КВС вышел на улицу, оценил метеоусловия и сказал, что можно лететь», — говорится в отчете МАК.

Отмечается, что взлет был выполнен в темное время суток, а из-за осадков видимость значительно ухудшилась и не было возможности ориентироваться по наземным объектам, освещаемым либо источником света на земле, либо луной. Со слов очевидца, спустя несколько минут после взлета вертолет рухнул в Телецкое озеро и затонул. И хотя в процессе последнего периодического и оперативного ТО дефектов и неисправностей на вертолете выявлено не было, сигнал аварийного радиомаяка не сработал, а само судно не было оборудовано поплавками. Полеты над водой без них запрещены. В отчете также говорится, что у Дмитрия Ракитского было просрочено медицинское заключение о годности к летной работе частным пилотом и медицинское заключение.