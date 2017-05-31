Летом, когда многие театры уйдут на каникулы, посмотреть лучшие спектакли ведущих театров мира можно на киноэкране. Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» планирует продолжить кинопоказы драматических и оперных шедевров. В том числе в июньской программе новосибирцев ждут несколько замечательных сеансов для поклонников оперного и драматического искусства.

Первой ласточкой в истории кинотеатральных показов стала нью-йоркская Метрополитен-Опера, начавшая трансляцию своих постановок на экране в 2006 году. Чуть позже, в 2009-м, ее примеру последовал лондонский Королевский национальный театр с драматическими спектаклями. Успех был настолько велик, что горячий тренд подхватили многие другие, от нью-йоркского CityBallet до Большого театра. Чтобы донести живое театральное зрелище до киноэкрана, нужно проделать огромную творческую и техническую работу: заранее снять крупные планы, сделать раскадровку, записать сопроводительные интервью и так далее. Это длительный и дорогостоящий процесс. Зато у кинозрителей появляются дополнительные бонусы: возможность рассмотреть малейшие тонкости актерской игры и любоваться геометрией массовых сцен, изучить детали декораций и костюмов, увидеть зрелище и вблизи и крупным планом. В результате выигрывают все: театры пропагандируют высокое искусство и привлекают новую публику, кинотеатры получают интересный, разнообразный качественный контент. И наконец, зрители получают возможность посмотреть лучшее, что есть на мировых сценах, не выезжая из родного города и избежав расходов на транспорт и дорогие театральные билеты.

В России театральными показами начала заниматься компания Cool Connections в 2012 году, и сегодня, спустя пять лет работы проекта спектакли показывают в более чем 60 городах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Грузии. Если говорить о сибирских городах, то здесь наиболее активным участником театральных проектов стала новосибирская «Победа», также показы проходят в Красноярске, Новокузнецке, Омске и Тюмени.

Летняя программа обещает быть насыщенной и жаркой. Начало июньским показам положит великолепная и до обидного мало известная отечественному зрителю комическая опера «Кавалер розы» Рихарда Штрауса в постановке Роберта Карсена на сцене Метрополитен-Опера. Либретто, созданное Гуго фон Гофмансталем в начале прошлого века, понятно во все времена. Это история не желающей стареть обворожительной дамы, которая решается на роман с 17-летним юношей. «Это чувство не имеет будущего, но дарит надежду и чувство полноты жизни. Это невероятное ощущение», — уверена блистательная Рене Флеминг. Партию ее юного возлюбленного исполняет меццо-сопрано Элина Гаранча. Постановщик спектакля считает, что главная тема оперы — необратимое течение времени. Музыка Штрауса изящно сочетает почти моцартовскую легкость, вальсы и пародии на вагнерианские арии. Разбираться в сюжете с интригами и переодеваниями непросто, но увлекательно.

«Одержимость» с Джудом Лоу — удовольствие только для взрослых. Интересно, что спектакль создан по мотивам культовой картины Лукино Висконти, основанной на сюжете романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». Писательское кредо Кейна — преступление, секс и жестокость. Всего этого достаточно в трагической истории любви замужней женщины к красавцу-бродяге. Убийство мужа не сделало любовников счастливее… Эффектная минималистская постановка Ивован Хове осуществлена театрами «Барбикан» и Toneelgroep Amsterdam.

Еще один хит для поклонников психологической драматургии — пьеса Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» в версии Sonia Friedman Productions на сцене театра Гарольда Пинтера. Виртуозный текст расцвел новыми красками в постановке Джеймса Макдональда с участием Имелды Стонтон, Люка Трэдуэя и Имоджен Путс. Немолодая профессорская пара после вечеринки приглашает в гости случайных знакомых. Молодые люди становятся невольными участниками хитросплетения страстей, то ли настоящих, то ли выдуманных. Участники жестокого эксперимента не щадят ни себя, ни других. В пьесе четыре действующих лица и одна комната.

И повторно по просьбам зрителей «Победа» планирует повторить бесконечно обаятельный спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда, известная русскому читателю по переводу Иосифа Бродского, отмечает свой полувековой юбилей постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа.

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