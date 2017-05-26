Рынок офисной недвижимости Новосибирска достиг «дна»

Средневзвешенная цена продажи офисной недвижимости в Новосибирске, по данным ГК «Ёлка-Девелопмент», в I квартале 2017 года снизилась на 3,9% в сравнении с I кварталом 2016 года и составила 50,6 тыс. рублей. Аренды – выросла на 0,4% и держится на уровне 535 рублей за кв. метр. Эксперты считают, что рынок достиг «дна» и не исключают, что в ближайшем будущем он может начать расти.

По данным ГК «Ёлка-Девелопмент», общая площадь предлагаемых к продаже объектов офисной недвижимости в Новосибирске в I квартале 2017 года составила 0,559 млн. кв. метров, в денежном выражении – 30,7 млрд рублей.

В структуре предложения преобладают отдельно стоящие здания (30,4%) и жилые здания (28,8%). Средневзвешенная цена офисной недвижимости в I квартале 2017 года снизилась на 3,9% в сравнении с I кварталом 2016 года (и на 10,8% в сравнении с IV кварталом 2016 года) и составила 50,6 тыс. рублей.

По словам директора аналитической компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средний срок экспозиции на рынке продажи офисной недвижимости сегодня составляет чуть более восьми месяцев. Это самый низкий показатель в сравнении с другими городами Сибири. «Так, срок экспозиции офисной недвижимости в Красноярске держится на уровне 10 месяцев, Барнауле – один год, наиболее высокий срок зафиксирован в Томске – он составляет более 18 месяцев», — рассказывает Елена Ермолаева.

Аренда экспонируется несколько меньше: в Новосибирске около шести месяцев, дольше всего в Новокузнецке – более 16 месяцев.

Как отмечают эксперты, рынок аренды офисной недвижимости в целом более позитивен – стоимость предложения выросла на 0,4% и на I квартал 2017 года держится на уровне 535 рублей за кв. метр.

Доля вакантных площадей в новосибирских бизнес-центрах класса А, по информации RID Analytics, сейчас составляет чуть более 8%, класса В – 10%, класса С – 4,5%, класса D – 9%. «Минувший 2016 год был тяжелым для собственников офисной недвижимости в Новосибирске, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Бизнес оживает. Заполняемость бизнес-центров растет, но при этом пока сохраняется частая ротация арендаторов», — считает Елена Ермолаева.

Соглашается с коллегой директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков, отмечая, что в I квартале 2017 года цены продажи офисной недвижимости хоть и имели понижательный тренд, с учетом инфляции они все равно показывают положительную динамику по отношению к 2016 году в целом.

«Что касается аренды, в 2015 году отмечалось падение цен по сравнению с 2014 годом на 12%, и в настоящее время цены еще не достигли уровня 2014 года (до падения), но уже значительно выше показателей 2015 года. Это позволяет утверждать, что рынок офисной недвижимости Новосибирска достиг «дна», — резюмирует Максим Марков.

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