Обсуждение ключевых направлений развития предпринимательства в Бурятии состоится в итоговой официальной части программы Дня предпринимательства 26 мая.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бизнесмены всей страны. В течение дня на разных площадках республики будут организованы круглые столы, панельные дискуссии и форсайт сессии. Деловая программа стартует с открытия консультационной площадки, организованной в бизнес-инкубаторе Бурятии. С целью прямого диалога с представителями бизнеса на консультационной площадке соберутся контрольно-надзорные органы, организации инфраструктуры развития, представители банковского сектора и страхования. Дополнительно будет организована работа приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей республики с Торгово-промышленной палатой Бурятии по жалобам и обращениям представителей бизнеса. Об этом сообщают в пресс-службе Минпромторга РБ. Важной частью программы станет итоговая часть, в ходе которой, опираясь на результаты работы круглых столов, пройдут обсуждения с дальнейшей выработкой резолюции по ключевым направлениям развития предпринимательства в республике.

Накануне Дня российского предпринимательства, 25 мая, состоялась церемония награждения бизнесменов Бурятии. 24 предпринимателя, среди которых были представители сферы туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности и др., получили почетные грамоты и благодарности правительства республики. Награды вручил и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов совместно с и.о. зампреда правительства республики по экономическому развитию Игорем Зураевым.

Бизнесменов также поздравили уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Дашиев, руководители Торгово-промышленной палаты Петр Ертанов и Союза промышленников и предпринимателей Николай Зайцев, председатель регионального отделения «Опора России» Валентина Намсараева.

Алексей Цыденов в своей приветственной речи отметил высокую роль предпринимательства в социально-экономическом развитии республики и напомнил, что сам достаточно долгое время занимался бизнесом. «Благодаря вашему труду происходит наполнение бюджета, создаются новые рабочие места, вы обеспечиваете жителей товарами и услугами. Завтра ваш праздник», – поздравил представителей бизнес-сообщества и.о. главы Бурятии.

По данным Минпромторга РБ, сегодня в республике трудится более 33 тысяч предпринимателей. Оборот продукции, производимой субъектами малого предпринимательства, оценивается в 194 млрд рублей за год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2016 году составил 1,6 млрд рублей.

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